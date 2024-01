„AfD-Verbot prüfen jetzt!“ Luisa Neubauer und Werner Graf sprechen bei Demo am Kanzleramt

Nach den Enthüllungen über das rechte Geheimtreffen von Potsdam ruft eine Jugendgruppierung mit dem Namen „AfD-Verbot prüfen jetzt!“ für heute (Freitag) um 17 Uhr zu einer Demonstration am Bundeskanzleramt auf. Auf der Kundgebung sollen unter anderen Luisa Neubauer von Fridays for Future, Schriftsteller Max Czollek sowie der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Abgeordnetenhaus, Werner Graf, sprechen. Das teilte der Sprecher der Aktionsgruppe am Freitag mit.

Ziel der Demonstration sei es, so der Sprecher der Gruppe, „die aktuelle Dynamik auf die Straße zu tragen“ und der Prüfung eines Verbotsverfahrens der AfD Nachdruck zu verleihen. In dem Aufruf heißt es: „Wir fordern die Bundesregierung, den Bundestag und den Bundesrat auf, ein Parteiverbotsverfahren bezüglich der Partei Alternative für Deutschland beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu beantragen!“

Die genaue Route des Demonstrationszuges war zunächst ungewiss. Laut Auskunft des Sprechers hatte die Versammlungsbehörde aufgrund der Bauernproteste die ursprüngliche Route vom Bundestag zum Bundesrat kurzfristig untersagt. Am Freitagnachmittag sagte ein Polizeisprecher, die Demo für ein AfD-Verbot gelte als „ortsfest“ und finde auf dem Platz vor dem Bundestag statt.

Angemeldet wurden laut Polizei 200 Menschen. Da der Aufruf in den sozialen Medien viele Menschen erreicht habe, konnte der Sprecher der Jugendgruppe nicht abschätzen, wie viele Personen letzten Endes erscheinen werden. Die Demonstration wurde am Donnerstag um 15 Uhr als Eilversammlung angemeldet.

Kennengelernt habe sich die Gruppe bestehend aus politisch interessierten Jugendlichen in den sozialen Medien, hieß es. Die Gruppe erwartet auf dem Protestzug unter anderem Redebeiträge der Jusos Berlin. Auch Akteure der Grünen Jugend sollen an der Demonstration teilnehmen.