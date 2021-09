Im Streit um Ausnahmen für Kinder vom 2G-Modell hat Berlins Wirtschaftssenatorin Fehler eingeräumt. "Gestern ist auch mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe versäumt auf Ausnahmen für Kinder unter 12 Jahren bei der #2GRegel zu drängen", schrieb Ramona Pop (Grüne) am Mittwoch auf Twitter. Noch sei das Modell nicht in Kraft. "Wir werden diese Entscheidung korrigieren, um Kinder nicht von der Teilhabe auszuschließen."

Angesichts des breiten Protests gegen das neue 2G-Optionsmodell etwa für die Gastronomie oder Veranstaltungen will der Senat am Mittwoch nun doch über Ausnahmen für Kinder beraten. Das kündigte die Gesundheitsverwaltung am Morgen an. Dabei soll es um "die übergangsweise Erweiterung des 2G-Optionsmodells um Kinder unter 12 Jahren, bis die Impfung dieser Kinder möglich ist" gehen, hieß es.

Der rot-rot-grüne Senat hatte am Dienstag beschlossen, dass etwa Restaurants, Zoos, Sportstätten und Freizeitangebote entscheiden dürfen, ob sie nur noch geimpfte und genesene Menschen (2G) einlassen, oder wie bisher auch getestete Personen (3G).

Das Deutsche Kinderhilfswerk hatte dies als kinderfeindlich und familienfeindlich kritisiert, weil die Ständige Impfkommission die Impfung gegen das Coronavirus noch nicht für alle Kinder empfiehlt. Mit dem Berliner Modell würden "auf dem Rücken der Kinder die Freizeitinteressen der Erwachsenen befördert", sagte Bundesgeschäftsführer Holger Hofmann nach Angaben der Zeitung "Die Welt". "Die Gastronomen beispielsweise werden lieber ihr Restaurant mit Geimpften vollmachen als weiter mit halber Kapazität zu operieren und dafür auch Familien zu empfangen", sagte Hofmann.

Auch aus etlichen Parteien kam Kritik - allen voran den Regierungsparteien SPD, Grüne und Linke, die das Modell im Senat beschlossen hatten.

SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey wandte sich gegen den Kurs ihrer Kollegin, SPD-Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci: "Die gestrige Entscheidung des Berliner Senats zum #Optionsmodell 2G muss korrigiert werden. Wir wollen und müssen eine höhere Impfquote erreichen, aber das darf nicht auf Kosten von Kindern und ihren Familien gehen", schrieb Giffey auf Twitter.

Bettina Jarsch, Spitzenkandidatin der Grünen, schrieb: „Nachdem nach unserer Kritik und der öffentlichen Reaktion nun auch Teile der SPD einlenken, sollte der Senat den gestrigen Fehler in einer Sondersitzung schnell beheben. Frau Kalacyi hat sich hier verrannt." 2G sei eine gute Option, aber nur plus Kinder und Menschen, die nicht geimpft werden können. "Wir dürfen nicht schon wieder Kinder ausschließen." (mit dpa)