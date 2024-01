Berliner Grünen-Politiker mit 64 Jahren verstorben Ex-Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner ist tot

Der Grünen-Politiker und frühere Berliner Verkehrsstaatssekretär, Jens-Holger „Nilson“ Kirchner, ist tot. „Nilson Kirchner war ein ganz ganz besonder Mensch und ein großer Politiker“, teilte die verkehrspolitische Sprecherin der Berliner Grünen-Fraktion, Antje Kapek, auf X (vormals Twitter) mit. „Es ist wirklich so unfair und einfach nur furchtbar traurig. Ruhe in Frieden, lieber Nilson!“

Wie der „Berliner Zeitung“ aus Parteikreisen bestätigt wurde, verstarb Kirchner am Wochenende im Alter von 64 Jahren nach einer längeren Krebserkrankung.

Der Grünen-Politiker war zunächst von 2006 bis 2016 Stadtrat in Berlin-Pankow. Von 2016 bis 2018 arbeitete Kirchner unter Senatorin Regine Günther (Grüne) als Staatssekretär in der Verkehrsverwaltung. Nach seiner Darmkrebsdiagnose im Jahr 2018 versetzte Günther Kirchner gegen seinen ausdrücklichen Willen in den einstweiligen Ruhestand – und wurde dafür scharf kritisiert.

Jens-Holger Kirchner absolvierte zunächst eine Tischler-Lehre an der Komischen Oper. Außerdem war er studierter Erzieher. Er wurde in Brandenburg an der Havel in der damaligen DDR geboren. Noch zu DDR-Zeiten zog er nach Prenzlauer Berg und ging dann später in die Politik.

Kirchner hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. (Tsp)