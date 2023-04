100 wichtigste Köpfe der Berliner Wirtschaft (31-40) Der Mastermind des Charité-Imperiums

Kurz nach Start dieser Serie am Montag lobte eine honorige Managerpersönlichkeit den Tagesspiegel auf dem für Berufskontakte wichtigen Online-Netzwerk LinkedIn: Das sei eine tolle Aktion, hoffentlich tauche auch er selbst noch unter den „100 wichtigsten Köpfen der Berliner Wirtschaft“ auf.

Da wir niemanden quälen möchten, machen wir es kurz und schmerzlos: Wir haben in diesem Jahr leider kein Foto für Sie!

Da stellt sich die Frage, was müsste er tun, um bei einer Aktualisierung dieser Liste Erwähnung zu finden? Was waren die Entscheidungskriterien der Redakteurinnen und Redakteure? Wenn es so einfach zu erklären wäre ...

Was man sagen kann: Alle Nominierten wirken maßgeblich in Berlin. Weitere Kriterien kann niemand in gleichem Maße erfüllen: vernetzt sein, Unternehmen oder Organisation augenscheinlich gut führen, dabei nicht nur nach innen schauen, sondern auch öffentlich sein, Kooperationen eingehen, Revolutionäres tun – und darüber sprechen! Zusammenbringen, nicht spalten, innovativ sein, durchsetzungsstark. Engagieren hilft, sozial, politisch, irgendwie. Solche Personen sind „wichtig“ für Berlin – im besten Sinne.

Allzu feste Regeln kann es da nicht geben. Jurysitzungen haben ihre eigene Dynamik. Das hört man auch aus Kreisen, in denen über Oscars, Bären und Nobelpreise verhandelt wird. Es wird assoziiert, kombiniert, gestritten und irgendwann ein Punkt gemacht. Und ein besonders großer dort, wo Berlin offensichtlich internationale Champions League spielt. (kph)

31. Heyo Kroemer, Charité

Charité-Chef Heyo Kroemer ist für 21.000 Beschäftigte und 2,3 Milliarden Euro Jahresumsatz verantwortlich. © Mario Heller

De jure steht Heyo Kroemer einem riesigen Krankenhaus vor, de facto agiert der Pharmakologe wie ein Schatten-Forschungsminister. Kroemer, 63 Jahre, leitet Europas größte Universitätsklinik, die Berliner Charité.

Damit Deutschland ein gefragter Wissenschaftsstandort bleibt, was angesichts lahmer Digitalisierung, rigiden Datenschutzes und ungünstiger Demografie schwierig ist, braucht es eine Forschungsstätte mit weltweiter Strahlkraft. Bundesregierungen und Berliner Senate diverser Parteifarben setzen da auch auf die Charité. Kroemer, verheiratet, drei Kinder, zuvor Chef der Hochschulmedizin Göttingen, verwaltet einen Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro, er ist für 21.000 Pflegekräfte, Ärzte, Laboranten, Handwerker sowie 3100 Betten verantwortlich, die sich auf drei Charité-Hauptstandorte verteilen.

Keine Klinik in Deutschland ist zudem so politisch – zuletzt versorgten Charité-Mediziner im Sommer 2020 den vom Bundeskriminalamt bewachten Kreml-Gegner Alexej Nawalny.

Kroemer weiß, dass der „Kampf um die besten Köpfe“ heftiger wird, dass überall Fachleute fehlen. „Alles, was sich durch Computer und Roboter erledigen lässt, sollte digitalisiert werden“, sagt der Vorstandschef gern. Er spricht von der „Teslaisierung der Medizin“, die man in Deutschland zu verschlafen drohe: Wie der US-Konzern Tesla im Mutterland solider Benziner massenhaft E-Autos baut, so setzt die Digitalisierung der weltweiten Medizin das deutsche Gesundheitswesen unter Druck, das sich selbst mit bürokratischen Nebentätigkeiten und allerlei Papierakten blockiert.

Doch auch analog hat Kroemer viel vor, die Charité will bald Milliardensummen verbauen: Auf dem Virchow-Campus in Wedding sollen eine neue Kinderklinik und Europas modernstes Herzzentrum entstehen, am Benjamin-Franklin-Klinikum in Steglitz die Präventionsforschung einer der Schwerpunkte werden. In Mitte wiederum, wo zudem ein zweites Hochhaus avisiert ist, plant Kroemer gemeinsam mit Bayer ein Zentrum, in dem zu Gen- und Zelltherapien geforscht wird. (hah)

32. Tobias Nöfer, Architekten- und Ingenieurverein

Tobias Nöfer, Vorstandsvorsitzender des Architekten- und Ingenieurvereins zu Berlin-Brandenburg, erstellte unter anderem die Pläne für das Pankower Tor. © Stefan Thissen / Stefan Thissen

Der Architekt Tobias Nöfer ist Vorsitzender des Architekten- und Ingenieurvereins zu Berlin-Brandenburg e.V. Der 55-Jährige entwirft für Bauherren wie die Groth-Gruppe oder die Primus Immobilien. Er engagiert sich in stadtpolitischen Debatten, zum Beispiel für den originalgetreuen Wiederaufbau der Bauakademie. Für die SPD verhandelte er 2021 den Koalitionsvertrag mit. Das neue Quartier „Pankower Tor“ soll demnächst nach seinen Plänen gebaut werden. (roe)

33. Burkhard Kieker, Visit Berlin

Einst Journalist, heute Chef von Visit Berlin: Burkhard Kieker bastelt am Image der deutschen Hauptstadt. © ©visitBerlin, Foto: Dirk Mathesius

Burkhard Kieker, 1960 im Bergischen Land geboren, war Journalist, arbeitete im Dossier der „Zeit“ und moderierte beim Rundfunk im amerikanischen Sektor (Rias), bis er Pressesprecher der Lufthansa wurde. Danach folgten weitere Stationen im Journalismus und ein Posten als Marketingchef der Berliner Flughäfen, bis Kieker 2008 Geschäftsführer der Tourismusmarketingagentur Visit Berlin wurde. Seitdem bastelt Kieker am Image der deutschen Hauptstadt in der Welt und wirbt im In- und Ausland Besucher an. (jni)

34. Simone Frey, Nutrition Hub

Simone Frey hat die Denkfabrik Nutrition Hub mitgegründet und bringt Ernährungsexperten und Wirtschaft zusammen. © Sebastian Gabsch/SEBASTIAN GABSCH

Simone Frey möchte Verbraucherinnen und Verbrauchern Zugang zu gesunder und nachhaltiger Ernährung ermöglichen. Die promovierte Ökotrophologin – das Fach vereint Ernährungs- mit Gesellschaftswissenschaften – bringt Ernährungsexpert:innen aus der Wissenschaft mit Vertreter:innen der Industrie und der Start-up-Szene zusammen. Mit der von ihr mitgegründeten Denkfabrik Nutrition Hub untersucht Frey die Ernährungsgewohnheiten der Deutschen und berät Unternehmen zu den Themen Gesundheit, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. (cmk)

35. Carsten Jung, Volksbank

Carsten Jung ist Vorstandschef der Berliner Volksbank und führt den Aufsichtsrat von „Berlin Partner“. © Kitty Kleist-Heinrich/Tagesspiegel

In Berlin dominiert der Mittelstand, entsprechend wichtig sind Mittelstandsbanken. Dass der Chef der Berliner Volksbank den Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Berlin Partner führt, ergibt deshalb Sinn. „Carsten Jung ist beruflich und persönlich ein engagierter Unterstützer unseres Wirtschaftsstandortes“, meinte Wirtschaftssenator Stephan Schwarz anlässlich der Berufung Jungs zum Aufsichtsratsvorsitzenden. Der Banker, 1967 in Berlin geboren, lernte bei der Norisbank, arbeitete für die Commerzbank und steht seit 1999 in den Diensten der Volksbank; seit 2019 als Vorstandsvorsitzender. Der Banker ist gut vernetzt mit der regionalen Wirtschaft. Und er nimmt als Präsidiumsmitglied der Industrie- und Handelskammer (IHK) Einfluss auf die größte deutsche Kammer. Spiel und Spaß gibt es für Jung im Beirat der Berliner Füchse. (alf)

36. Elisa Kieback, T-knife

Elisa Kieback © privat

Die T-knife-Mitgründerin Elisa Kieback steht für den in Deutschland noch seltenen Weg vom Labor in die Wirtschaft. Die T-knife-Technologie basiert auf Forschung am Max-Delbrück-Centrum und der Charité: Patienten-eigene T-Zellen werden so verändert, dass sie Krebszellen eliminieren können. Das lockt viel Geberkapital aus den USA, wo T-knife nun den Hauptsitz hat, geforscht wird aber noch in Berlin-Buch. (hah)

37. Verena Pausder

Wer wirtschaftlich etwas bringen will, muss sie kennen: Verena Pausder. © Kim Keibel

Verena Pausder ist Investorin, Unternehmerin und Vorständin des Vereins „Digitale Bildung für Alle“. Wer wirtschaftlich etwas bringen will, muss sie kennen: Es gibt nur wenige Frauen in Berlin, die in andere Unternehmen investieren: Pausder ist die wohl bekannteste. Als Mitgründerin des Frauenteams FC Viktoria Berlin kickt sie beim Charity-Spiel selbst mit auf dem Platz, während eines ihrer Kinder Müsliriegel im Stadion Lichterfelde verteilt. Die 44-Jährige ist einfach multi – sowohl medial als auch was ihren wirtschaftlichen Einfluss angeht. (tabu)

38. Pia Marten, Cannovum

Pia Marten ist die Co-Gründerin und Geschäftsführerin des Cannabisunternehmens Cannovum AGCredits: Anbau-Allianz © Anbau-Allianz

Die Gründerin des börsennotierten Cannabis-Unternehmens Cannovum bringt Fachleute der Branche zusammen. Ihr Berliner Start-up ist ein lizenzierter Importeur, Hersteller und Großhändler von medizinischem Cannabis. Im Rahmen einer sogenannten Premium Anbau-Allianz vernetzt Marten außerdem Expert:innen aus den Bereichen Anbau, Technologie und Vertrieb. Ziel ist der Aufbau einer Interessenvertretung für den legalen Cannabisanbau in Deutschland. (cmk)

39. Peter Strieder

Eher im Hintergrund aktiv: Berlins früherer Bausenator Peter Strieder. © Mike Wolff TSP/Mike Wolff TSP

Der ehemalige SPD-Bausenator Peter Strieder ist mit seinen 70 Jahren alles andere als im Ruhestand. Nachdem er 2004 wegen der Tempodrom-Affäre als Senator zurücktreten musste, ist er eher im Hintergrund aktiv. Als einer von zwei Geschäftsführern des Beratungsunternehmens SMC GmbH Strieder Mühlberg Consultants unterstützt er zum Beispiel die Bauherren am „Tacheles“ oder „Checkpoint Charlie“ dabei, mit ihren Anliegen in der Verwaltung Gehör zu bekommen. (roe)

40. Jan Eder, IHK

Jan Eder zählt zu den erfolgreichsten Netzerkern und Strippenziehern der Berliner Wirtschaft. © IHK/Rainer Kurzeder

Keine Liste dieser Art wäre komplett ohne Jan Eder, seit mittlerweile 20 Jahren Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer. Der 60-jährige Jurist kennt praktisch jeden und jeder kennt ihn. Berlins politisches Personal hört ihn, befolgt aber naturgemäß nicht jeden Rat. Er hat die mit Abstand größte Wirtschaftskammer der Stadt finanziell saniert und die meisten Kritiker der Pflichtmitgliedschaft so geschickt eingebunden, dass sie sich in der IHK engagieren, anstatt den Laden zu zerlegen wie in anderen Städten. (kph)