100 wichtigste Köpfe der Berliner Wirtschaft (61-70) Sie führt niemanden an der Nasa herum

Wirtschaftssenator müsste man sein. Oder Senatorin! Auch davon gab es ja schon einige. Dieser Traumjob bringt es mit sich, dass man fast täglich besonders engagierte, kreative und kluge Menschen trifft. Viele davon – wie die Managerin, die wir heute ausführlicher vorstellen – erfüllen gleich alle drei Eigenschaften. Auch sie inspiriert uns.

Stephan Schwarz (parteilos, für SPD), der jetzt seinen Schreibtisch im Schöneberger Olex-Haus räumt für Franziska Giffey (SPD, für Berlin), war regelmäßig auf Tour durch Berlin. In Büros und Laboren hat er viele der Personen kennengelernt, die wir in unserer Serie „100 wichtigste Köpfe der Berliner Wirtschaft“ vorstellen.

Seine Nachfolgerin Giffey dürfte es ähnlich machen. Vielleicht lässt sie sich von unserer Liste lotsen? Ihr – genau wie allen Leserinnen und Lesern – sei nur nochmal gesagt: Die Reihenfolge der Nennung hier sagt nichts über die „Wichtigkeit“ aus. (kph)

61. Irene Selvanathan, Neurospace

Irene Selvanathan, Gründerin von Neurospace, floh als Fünfjährige mit ihren Eltern vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka nach Berlin. © Neurospace/Neurospace

Irgendwann einmal ein „Raumschiff“ zu bauen, das war ihr Kindheitswunsch. Was für andere absurd klingt, hat Irene Selvanathan in gewisser Weise geschafft: Mit ihrer Firma Neurospace hat sie ein besonderes Produkt entwickelt, das aus Berlin nicht nur in die ganze Welt, sondern sogar bis ins Weltall reicht: einen Mondrover.

Eine Version von ihm soll in nicht allzu langer Zeit auf dem Erdtrabanten eingesetzt werden – und beispielsweise Forschungsunternehmen für ihre Belange den Weg zum Mond ebnen. Schon im kommenden Jahr, erzählt die 43-Jährige, wird der Rover in einer Kapsel per Rakete zumindest in den Orbit, wenn auch noch nicht bis zum Mond, geschickt und dort einigen technischen Tests unterzogen.

Irene Selvanathan sagt, sie werde häufig unterschätzt – wegen ihrer zarten Stimme und weil sie 1,52 Meter klein ist. Dabei ist sie eine der ganz Großen: Als Fünfjährige aus Sri Lanka mit ihren Eltern vor dem Bürgerkrieg geflohen, kam sie, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, nach Berlin. Das Abitur besteht sie im zweiten Anlauf, Mathe, Physik und Technik begeistern sie aber schon als Schülerin. Nach einem Elektrotechnik-Studium landet sie als eine von wenigen Frauen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, entwickelt Systeme für Satelliten, Raketen und Flugzeuge.

Mitten in der Pandemie gründet sie Neurospace. Das Unternehmen wächst, zieht nach Wilmersdorf. Und Irene Selvanathan wird immer bekannter. Erst berichtet der Tagesspiegel groß über sie, dann viele andere Medien. „Dabei war ich schon immer erfolgreich, habe auch mehr Geld verdient als viele Männer, aber ich habe mich nie so öffentlich präsentiert“.

Typisch für viele Gründerinnen – sie haben Erfolg, aber vermarkten sich nicht damit nicht so offensiv. Oder sie werkeln aus falscher Bescheidenheit im Hintergrund, statt sich zu zeigen. Irene Selvanathan ist nicht nur ein Vorbild für Frauen in der Wirtschaft, mittlerweile ist sie ein „Aushängeschild“ für den Standort Berlin. Wenn sie nicht forscht oder verhandelt, sitzt sie auf Podien bei Diskussionsrunden, hält Vorträge und klärt über die wirtschaftliche Bedeutung und Geschäftsmodelle der Mondforschung auf.

Die US-Außenhandelskammer AmCham Germany zeichnet diese Woche mit dem „Female Founders Award“ erfolgreiche Gründerinnen und ihre Geschäftsmodelle aus. Irene Selvanathan steht dort im Finale auf der Liste der fünf Nominierten. Wer es so weit geschafft hat wie sie, an der kommt auch die Weltraumagentur NASA nicht vorbei. (tabu)

62. Johannes Danckert, Vivantes

Johannes Danckert führt den riesigen Klinik-Konzern Vivantes. © Kevin Kuka/Vivantes

Einer von drei Klinikpatienten in Berlin wird in einem Vivantes-Bett versorgt. Seit 2021 leitet der promovierte Ökonom Johannes Danckert, 44 Jahre, den größten kommunalen Krankenhauskonzern Deutschlands: 18.000 Beschäftigte, 6000 Betten, 18 Pflegeheime, acht Kliniken. Danckert wird Vivantes nun durch die Krankenhausreform des Bundes steuern und enger mit der Charité kooperieren. (hah)

63. Karin Teichmann, Euref

Karin Teichmann hat die Geschäftsführung am Schöneberger Gasometer von Euref-Erfinder Reinhard Müller übernommen. © Euref

Wenn Anfang Mai das Richtfest des Gasometers gefeiert wird, steht Euref-Erfinder Reinhard Müller im Mittelpunkt. Gastgeberin jedoch ist Karin Teichmann. Seit Januar führt sie den Vorstand der Euref AG, die sich um die Vermarktung des 5,5 Hektar großen Areals inklusive Events und Kongresse kümmert. Auf dem Dach des Gasometers, in den 2024 rund 2000 Beschäftigte der Bahn ziehen, entsteht in 80 Meter Höhe ein besonderer Veranstaltungsort. Teichmann hatte 15 Jahre für die Berlin Partner gearbeitet, bis Müller sie 2017 zum Euref holte. Die frühere Leiterin des Netzwerks der Partner ist bestens verdrahtet. Nach der Wahl wurde für die Sondierungen ein Ort gesucht, per WhatsApp fragte die CDU bei ihr an. Die Euref-Chefin sitzt im Beirat der Investitionsbank IBB und im IHK-Ausschuss Nachhaltige Metropole. Und als Geschäftsführerin der TU Campus Euref GmbH bemüht sich Teichmann um die Verbindung von Wirtschaft und Wissenschaft. (alf)

64. Thorsten Lambertus, ESMT

Thorsten Lambertus leitet das „Creative Destruction Lab“ an der Managment-Hochschule ESMT. © Doris Spiekermann-Klaas/doris spiekermann-klaas

Wie können aus Forschungsergebnissen erfolgreiche Geschäftsmodelle für die Zukunft entstehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Thorsten Lambertus, Leiter des Creative Destruction Lab (CDL) an der Berliner Privathochschule European School of Management and Technology (ESMT). Mit dem CDL bringt Lambertus Medizin-Start-ups mit etablierten Unternehmen der Branche, spezialisierten Kapitalgebern sowie Krankenhäusern und Institutionen zusammen. (cmk)

65. Peter Buchner, S-Bahn Berlin

Peter Buchner hilft seit 2009, das Chaos bei der Berliner S-Bahn zu bändigen. © Andreas Klaer

Gefühlt ist der 55-jährige Eisenbahner schon eine Ewigkeit im Amt. Peter Buchner wechselte 2009 vom Regionalverkehr der Bahn in Meck-Pomm und Berlin-Brandenburg zur Bahntochter S-Bahn Berlin. Damals ging es darum, das berüchtigte S-Bahnchaos zu beenden. Der gebürtige Niederbayer hatte sich bewusst für eine Bahnkarriere entschieden, gründete schon 1989 den bayerischen Landesverband der Kundenorganisation Pro Bahn und studierte in München BWL mit Schwerpunkt Verkehr. Das Studium finanzierte er mit Einsätzen als Schlafwagenschaffner und Bistro-Steward. (loy)

66. Theresa Keilhacker, Berliner Architektenkammer

Architektin Theresa Keilhacker will Ökologie und Soziales in die Stadtentwicklung bringen. © Till Budde

Seit 2021 ist die Architektin Theresa Keilhacker gewählte Präsidentin der Berliner Architektenkammer. Zentrales Anliegen von ihr ist es, für ökologische und soziale Nachhaltigkeit im Bauen zu werben. In zahlreichen Gremien und Kommissionen wirbt die 58-Jährige dafür, den Häuserbestand zu ertüchtigen statt sich auf Neubau zu konzentrieren – nicht zuletzt aus Klimaschutzgründen, um die CO₂-Emissionen im Bausektor so gering wie möglich zu halten. (roe)

67. Andrea Riedle, Topografie des Terrors

Andrea Riedle, Direktorin der Stiftung Topographie des Terrors, für eine Serie zur Machtergreifung im Berlin-Teil © Stiftung Topographie des Terrors

Andrea Riedle, geboren 1972 in Baden-Württemberg, studierte Politikwissenschaften und Neuere Geschichte in Tübingen und Exeter und promovierte anschließend in Berlin. Seit 2020 ist Riedle Direktorin der Stiftung Topografie des Terrors. Das Dokumentationszentrum kostet keinen Eintritt und ist mit mehr als zwei Millionen Besucher:innen pro Jahr das meistbesuchte Museum Berlins. Somit leitet Riedle eine Institution, die zwar staatlich finanziert, und zugleich eine besonders wichtige Anlaufstelle für Torist:innen aus der ganzen Welt ist. (jni)

68. Jan Bredack, Veganz

Die vegane Supermarktkette Veganz arbeitet seit August mit rund 50 dm-Drogeriemärkten zusammen. Dort können die Kunden testweise Rohkost und Superfoods aus dem Hause Veganz kaufen. Für dessen Gründer und Chef Jan Bredack ist das ein »sehr wichtiger und großer Schritt«. Foto. promo © Promo

In einem früheren Leben war Jan Bredack Manager in der Automobilindustrie. Doch 2011 machte er seine Überzeugung zum Beruf und gründete Veganz, den ersten veganen Supermarkt Europas. Seit 2015 stellt Veganz auch eigene Produkte her wie Tiefkühlpizza oder Schokoriegel. Die Supermärkte gerieten in die Krise, mussten geschlossen werden. Doch als mittelständischer Produzent behauptet sich das seit 2021 an der Börse notierte Unternehmen. (cmk)

69. Lawrence Leuschner, TIER

Lawrence Leuschner hält den E-Scooter-Verleiher Tier im hart umkämpften Markt Berlin. © TIER mobility

In der Berliner Gründerszene ist Lawrence Leuschner eine feste Größe: Der 41-jährige Unternehmer und Investor führt den einzigen deutschen E-Scooter-Verleiher, Tier Mobility. Über die Plattform lassen sich auch Fahrräder mit und ohne E-Antrieb leihen. Nach Rekord-Finanzierungrunden und der Übernahme des Bikesharing-Pioniers Nextbike aus Leipzig ist das Start-up zuletzt allerdings in schwieriges Fahrwasser geraten. Es gab mehrere Kündigungsrunden. (jak)

Michael Geißler, Berliner Energieagentur

Wer Fragen hat zum Klimaschutz bei der urbanen Wärmeversorgung, sollte dringend mit Michael Geißler sprechen. © Promo/Dietmar Gust

Michael Geißler betreibt Berlins Energiewende länger als es das Wort gibt im allgemeinen Sprachgebrauch: Bereits seit 1997 ist er der alleinige Geschäftsführer dieses Dienstleistungsunternehmens, das 1992 auf Initiative des Abgeordnetenhauses gegründet worden war. Träger sind das Land Berlin, die KfW, die Gasag und Vattenfall. Geißlers Energieagentur hebt Einsparpotenziale in Gebäuden. Geißler selbst vernetzt alle Akteure und genießt weit über die Energiebranche hinaus großes Ansehen. (kph)