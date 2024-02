Flughafen BER bremst den Berlin-Tourismus aus Gästezahlen bleiben unter Vor-Corona-Niveau

Erstmal die guten Nachrichten: Berlin bleibt weiter attraktiv für Touristen aus dem In- und Ausland. 2023 stieg die Zahl der Gäste um knapp zwei Millionen auf 12,1 Millionen, ein Plus von 16 Prozent. Die Zahl der Übernachtungen blieb knapp unter der Marke von 30 Millionen.

In einer Städtereisen-Umfrage in Deutschland und Österreich landete Berlin auf Platz eins. Das „TimeOut“-Magazin hatte Berlin hinter New York und Kapstadt auf Platz drei der interessantesten Städte der Welt gewählt. „Trotz der schwierigen Lage war 2023 ein absolut erfolgreiches Jahr“, sagte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) auf der Jahresbilanz-Pressekonferenz der Tourismus-Marketing-Agentur Visit Berlin.

Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Flugverbindungen und Gästezahlen. Franziska Giffey (SPD), Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe.

Doch dann begannen auch schon die Relativierungen. Die „Konnektivität ist alles andere als top“, sagte Giffey. Sie meinte die Flugverbindungen am BER. Weil es in Schönefeld im Vergleich mit anderen Tourismus-Metropolen wie Lissabon, Barcelona oder Wien zu wenige Direktverbindungen gebe, habe Berlin das Vor-Corona-Niveau beim Tourismus noch nicht wieder erreicht.

Städtereiseziele © Visit Berlin ⁄ Stand: Februar 2024 ⁄ Tagesspiegel/Rita Böttcher

„Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Flugverbindungen und Gästezahlen.“ Am BER betrage das Minus bei den Passagieren 35 Prozent gegenüber 2019.

Der Osten Deutschlands sei bei den Flugverbindungen im Vergleich zu den westlichen Bundesländern benachteiligt, das werde sie bei der Bundesregierung weiter thematisieren, erklärte Giffey. Visit-Geschäftsführer Burkhard Kieker schlug in die gleiche Kerbe: Auf den westlichen Flughäfen gebe es 170 bis 180 Langstreckenflüge pro Tag, im Osten nur drei bis vier. „Emirates würde uns sofort mit einer A380 (größtes Passagierflugzeug der Welt, Anm.) mit dem asiatischen Markt verbinden“, sagte Kieker.

Hotelübernachtungen und Passagierzahlen am BER © Visit Berlin ⁄ Stand: Februar 2024 ⁄ Tagesspiegel/Rita Böttcher

Die Fluglinie aus Dubai möchte den BER gerne anfliegen, bekommt dafür aber keine Genehmigung vom Bund, der die Lufthansa vor zusätzlicher Konkurrenz schützen möchte. Kieker kritisierte auch die vom Bund geplante Erhöhung der Luftverkehrsabgabe als „kontraproduktiv“.

Um so mehr Gäste reisen mit der Bahn an

Die schlechte Anbindung der Stadt mit dem Flugzeug hat aber auch eine positive Seite: Umso mehr Gäste kommen mit der klimafreundlichen Bahn nach Berlin. Per Schiene sei Berlin gut zu erreichen, lobte Giffey. Dieser Fakt und der gut ausgebaute Nahverkehr ließ Berlin im Ranking der international nachhaltigsten Reiseziele auf Platz sechs klettern, als einzige deutsche Stadt unter den Top-Ten.

12,1 Millionen Touristen kamen 2023 nach Berlin

Ganz vorne bei der Nachhaltigkeit ist Chicago. Hamburg liegt auf Platz elf. „München haben wir nicht abgefragt“, sagte Giffey und erntete wegen der bekannten Rivalität zwischen den Städten einen Lacher im Publikum.

Weil Nachhaltigkeit auch für die Reisenden eine immer größere Rolle spiele, kündigte Giffey ein entsprechendes Förderprogramm an. Dabei können sich Hotels und Veranstalter in Sachen nachhaltige Finanzen, Mitarbeiterbindung und Abläufe beraten lassen.

Berlin wirkt aufregend oder entspannend, je nach Ortslage. © dpa/Monika Skolimowska

Auch das Thema stadtverträglicher Tourismus stehe weiter im Fokus, also die Förderung touristischer Angebote in den Außenbezirken, um die Innenstadt zu entlasten. „Da ernten wir jetzt die Früchte“, sagte die Co-Geschäftsführerin von Visit Berlin, Sabine Wendt.

4,3 Millionen Gäste kamen 2023 aus dem Ausland nach Berlin, damit stieg die Zahl ausländischer Gäste stärker als die inländischer und kletterte auf einen Anteil von 40 Prozent. Besonders gut entwickelten sich die Übernachtungszahlen bei den Gästen aus den USA (plus 18,6 Prozent), Großbritannien (plus 35 Prozent) und Polen (plus 29,5 Prozent).

Weil 2024 mit der Fußball-Europameisterschaft, dem 100. Jubiläum der Funkausstellung sowie diversen großen Medizin-Kongressen ein gutes Tourismusjahr zu werden verspricht, rechnet Kieker mit mehr Besuchern in der Stadt. Allein wegen der Fußball-EM erwartet Visit eine Million zusätzlicher Gäste.

Die Hotellerie sei mit mehr als 140.000 Betten gut aufgestellt, allerdings findet Kieker den durchschnittlichen Preis für ein Doppelzimmer von 120 Euro immer noch überraschend niedrig, „das ist die Hälfte von Rom – wie kann das sein?“

Die Zahl der Ferienwohnungen habe sich wegen der stärkeren Regulierung auf 7000 in etwa halbiert, das sei aber in Ordnung, schließlich komme das dem Wohnungsmarkt für die Berliner zugute.