Diese Frau bringt Ehrenamtliche in Berlin-Spandau zusammen: Stefanie Corogil von der „Freiwilligenagentur“ in der Altstadt. Gibt’s einen Anlass? Ja. Am 11. September, 12-16 Uhr, findet der „Spandauer Tag des Ehrenamts“ statt. 50 Spandauer Vereine, Netzwerke, Kiezgruppen sind bereits dabei. Hier der Tagesspiegel-Fragebogen aus dem Spandau-Newsletter.

Frau Corogil, wo erwische ich Sie gerade?

„Da wo ich um diese Uhrzeit hingehöre: am Schreibtisch.“

Sie arbeiten in der „Spandauer Freiwilligenagentur“ und wollen in Spandau … ja, was wollen Sie eigentlich?

„Spandauerinnen und Spandauer fürs Ehrenamt begeistern und für ganz viel Erfolg, Spaß und Initiative im Ehrenamt sorgen. Wichtig ist uns, noch viel mehr Menschen zu zeigen, was Ehrenamt alles bewirkt und das wirklich jede und jeder was dazu beitragen kann.“

Kurz und knapp: Wie läuft’s in Spandau?

„Super. In unserer Datenbank sind rund 80 Einträge von Organisationen, die Ehrenamtliche suchen und wir haben jeden Tag Beratungen und Gespräche. Und mit dem starken Netzwerk Spandauer Ehrenamt entwickeln wir jetzt schon spannende Sachen fürs nächste Jahr.“

Kleiner Scherz: Am 11. September schon was vor?

„Ja, ein bisschen Das ist der Tag des Spandauer Ehrenamts. Wir werden da ganz schön wirbeln. Findet dieses Jahr übrigens dezentral statt.“

…also nicht an einem Ort, sondern in den einzelnen Kiezen: Wer macht mit?

„In allen Kiezen sind Projekte mit dabei: von der Kirche über den Sport, Initiativen für Geflüchtete, Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren und Organisationen für den Naturschutz. Toll finde ich persönlich, wenn sich Organisationen zusammenschließen für diesen Tag. Zum Beispiel mit der Putzaktion in der Streitstraße oder dem Gemeinschaftsstand in Staaken.“

Kann man noch mitmachen?

„Klar, Willkommen an Bord! Hier steht alles und wenn nicht: uns anrufen – hier unsere Telefonnummer: 235911777.“

Gibt es eigentlich Unterschiede in den Ortsteilen?

„In Kladow und der Altstadt haben sich Projekte teilweise für diesen Tag zusammengeschlossen. Zum Beispiel sind die Kolleginnen der Unterkünfte für Geflüchtete bei uns im Büro in der Altstadt. Wir freuen uns auf weitere Anmeldungen, egal aus welchem Kiez.“

Was haben Sie persönlich mit Spandau am Hut?

„Spandau in meiner Kindheit und Jugend: Heerstraße = Grenzübergang. Spandau danach = tolles Ausflugsziel und die Anreise immer wert. Und seit vielen Jahren ist Spandau auch ein tolles Arbeitsumfeld, inspirierend, engagiert und vielfältig.“

Sind Sie ehrenamtlich unterwegs oder reicht’s irgendwann auch mal?

„Haha, ja, bin ich, aber dabei nicht orts-, sondern nur ans Telefon gebunden.“

Verraten Sie uns Ihren Lieblingsplatz in Spandau?

„Jeder Waldweg im Spandauer Forst.“

Und welcher Fleck sollte in der Altstadt schöner werden?

„Ich freue mich, wenn die Renovierung der Kirche abgeschlossen wird und damit noch ein weiterer prominenter Platz in der Altstadt wiederbelebt werden kann.“

