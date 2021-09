Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen mehr als 253.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Autofahren und Umweltschutz: Wer viel und scharf bremst, sorgt für besonders viel Plastik in Luft, Wasser und Böden. Der Autoverkehr ist für einen großen Teil allen Mikroplastiks verantwortlich, sagt Korinna Altmann, Chemikerin bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), die ihren Sitz Unter den Eichen in Lichterfelde hat. Schätzungen gehen von etwa 30 Prozent aus, in anderen europäischen Ländern könnte der Anteil bis zu 50 Prozent betragen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Von Autobahnbrücke am Breitenbachplatz bis U9 nach Lankwitz: Der brandneue Berlin-O-Mat hilft bei der Wahlentscheidung zur BVV und zum Abgeordnetenhaus

50 Jahre Viermächte-Abkommen: Sonderschau im Alliiertenmuseum

Wenn der Postmann (noch nicht) klingelt: Schon 30.000 Anträge auf Briefwahl gestellt

Aus dreien wird eine: Am autofreien Aktionstag wird nur in einer Straße im Bezirk gespielt werden

In die Wahlprogramme geguckt: Stichworte “Spielstraßen und Spielplätze”

Wegen der Wasserleitungen: Baustellenhochburg Lichterfelde

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

"Nicht ungefährlich": Bezirksamt betrachtet die starke Zunahme von Radkurierdiensten auf Gehwegen mit Sorge

Ärger um den BSR-Hof in Prenzlauer Berg: Wird die Malmöer Straße nun asphaltiert?

Für 130 Wohnmobile: Vorstoß für temporären Campingplatz in Prenzlauer Berg

Kreuzkröte jetzt bundesweit "stark gefährdet": Wackelt das "Pankower Tor"?

Erste Schallschutzschale für den Mauerpark: Hilft sie den lärmgeplagten Anwohnern wirklich?

Kulturbrauerei: BVV beschließt Sicherung, TLG bestreitet "Verkaufsprozess"

Graffiti und Vandalismus: Diese Pankower Bahnhöfe sind am stärksten betroffen

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

"In der ganzen Republik wird man kaum eine spannendere, buntere und schönere Kommune finden": Olli Nöll, Spitzenkandidat der Linken für die BVV-Wahl, erzählt, warum im Xhain am Herzen liegt - und was er gerne verändern würde

Sicherheitsleute sollen Obdachlose in Friedrichshainer Notunterkunft geschlagen haben

Refugee-Aktivistin besetzt Baum am Oranienplatz

Parkraumbewirtschaftung in Friedrichshain wird erweitert

Bezirk sucht neue Patientenfürsprecher*innen

Kiezkamera: Elf neue Stolpersteine im Bezirk

"Studio Bosporus": Festival im Kunstraum Bethanien zum 10jährigen Jubiläum

Lesung: Antisemitismus für Anfänger

Interaktives Theater: Ratten to go

Noch kein Eröffnungstermin für neue Interimsschwimmhalle im Prinzenbad

