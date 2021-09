Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen seit fünf Jahren erscheinen und berlinweit rund 254.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Wer tritt in Mitte für den Bundestag an und wer hat die besten Chancen?

Wie die Parteien Kita-Plätze schaffen wollen

Mitte vor den Wahlen: Sieben Fragen an Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne)

Kolonie 10 kämpft gegen Verdrängung und übergibt Petition an Kultursenator

Straßenfest mit Blumen und Musik zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus im Badstraßen-Kiez

Berlin Art Week in Mitte

Wie geht es mit den Uferhallen weiter?

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Neukölln sieht rot: Das sagen die Wahlprognosen

Refuge Worldwide streamt Radio live aus dem Reuterkiez – und will die Nachbarschaft verbinden

Stelle gegen konfrontative Religionsbekundungen bewilligt

Gedenktafel für getötete Polizisten enthüllt

Außengastro statt Parkplätze: Kein einziger Antrag im Bezirk genehmigt

Warum der Bezirk gegen den Drogenkonsum im Anita-Berber-Park nicht voran kommt

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Wie geht’s weiter mit dem Einkaufscenter „Clou“ am Kurt-Schumacher-Platz?

Karstadt in Tegel - Swarowski hat da schon eine Adresse

Salvator-Schüler sammeln Elektroschrott

Spielplatz in Lübars? CDU erst dagegen, jetzt ein bisschen dafür

Campus Hannah-Höch: 300 beim Filmabend im Freien

Bus 124: Verloren auf dem Weg nach Heiligensee

Sperrung Schulzendorfer Straße: Erleichterung für Anlieger

BVV einig: Cité Foch soll blau bleiben

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Mitte, Neukölln, Reinickendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.