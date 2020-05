Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 208.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus Ihrem Bezirk. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Schule in Coronazeiten: "Home-Schooling" gut und schön, aber vielen Familien fehlt die Technik für den Fernunterricht. Außerdem fühlen sich Eltern überfordert - und nehmen jetzt die Politik in die Pflicht. Mehr zum Thema im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Parks als Risiko in Coronazeiten: Was tut das Bezirksamt?

Streit ums neue Jahn-Stadion: Senat reagiert auf Anwohnerproteste

Umstrittener Wohnungsbau: Lompscher lehnt Baustopp ab

ADFC kritisiert gefährliche neue Rad-Ampel

"Einer wollte uns am liebsten alle erschießen:" Wie ein Prenzlauer Berger als Sechsjähriger das Kriegsende erlebte

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Bald öffnen wieder die Cafés und Lokale: Erfahrungen im heimischen Dunkelrestaurant

Nach der Ortmaier-Pleite: Zwei ehemalige Mitarbeiter gründen ein eigenes Unternehmen und führen die Vermietungen von Rollstühlen, Rollatoren und Toilettenstühlen fort – Corona zum Trotz

Erst Dezember, dann „vor Ostern“: Jetzt soll der sanierte 70-er-Jahre-Bau des Beethoven-Gymnasiums Ende Mai fertig werden – die Schulleitung ist skeptisch und will besser informiert werden

Haus der Wannsee-Konferenz sucht Bilder: Wer hat die Deportation von Juden seinerzeit fotografiert?

75 Jahre Kriegsende: Vergewaltigungen im Keller, Panzer in der Forststraße, Russisch in Wannsee – Erinnerungen in vielen Zuschriften, danke!

Über eine Million Euro mehr: Die Sanierung des Daches des Fichtenberg-Gymnasiums wird teurer

Ein Haus aus Kupfer, wohnen im Gleisrichterwerk, Leben auf der Drehscheibe: Die Ausstellung „Neu, groß, grün“ zu 100 Jahren Architekturmoderne im Südwesten ist ab 11. Mai wieder zu sehen – ein Vorab-Besuch

Groß-Berlin und seine Folgen: Verlosung von drei Büchersets

Die Weideschweine haben Nachwuchs: Das Museumsdorf Düppel öffnet nächste Woche seine Tore

Wenn im Wohnzimmer Rennrad gefahren wird: Die Triathleten der Weltraumjogger sind schon wieder im Wettkampfmodus und schwingen sich sonntags zum Online-Rennen auf die Sättel

Restaurants auf Rädern: Genuss-Experte Bernd Matthies stellt fünf herausragende Lieferdienste für den Südwesten vor

Und aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

Lockdown-Lockerungen: Spielplätze wieder geöffnet, Bezirk weitet Bürger*innenservices aus, Michelberger Hotel nimmt eingeschränkten Betrieb wieder auf

Kultur: Wiedereröffnung von Berlinischer Galerie und Gropius-Bau am 11. Mai

Bau der provisorischen Schwimmhalle auf dem Prinzenbad-Gelände hat begonnen

"Wenn wir Berlins Einzigartigkeit nicht verteidigen, wird es eine Metropole sein wie jede andere" - Tina Bidiak von "Berlin vs. Amazon" erzählt, welche Konsequenzen Xhain durch den Bau des Edge East Side Towers drohen könnten

Asbest im NKZ: Grünen-Abgeordneter fordert schnellere Sanierung

Hafenplatz: Umzug von Mieter*innen verzögert sich möglicherweise wegen Corona

Kiezgeschichten schreiben und experimentieren: Tipps gegen kindliche Langeweile zu Hause

