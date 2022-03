Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen mehr als 262.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Gute Idee oder absurd? Die Bezirksverordnetenversammlung Pankow diskutiert über den Antrag der CDU, das berühmte Thälmann-Denkmal in Prenzlauer Berg für die Ukraine-Hilfe einschmelzen zu lassen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Grundwasser-Sorgen: Ärger um neuen "Schrottplatz" an beliebtem Naturgebiet

Geschützter Mauerstreifen: Bezirk lehnt Errichtung einer neuen Kleingartenanlage ab

Ein neuer Wald in Pankow: Anwohner-Initiative pflanzt Miniwälder auf öffentlichem Land

„Die Nato trägt die Verantwortung“: Bekanntes Autohaus provoziert mit pro-russischen Schaufenster-Parolen – Inhaber will „noch stärker“ in der Aussage werden

Poller statt parken: Bezirksverordneten wollen zugestellte Gehwege von Autos befreien

Aus Angst vor „Ausverkauf“ der Kulturbrauerei: Bezirksamt hat den Bebauungsplan zur Sicherung der kulturellen Nutzung endlich aufgestellt

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Pestalozzi-Schule hilft Flüchtlingen in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Auschwitz

Alleinerziehend und vier Kinder: „Es sollte eine Auszeichnung für alle Alleinerziehenden Mütter und Väter geben”, meint Nachbarin Jennifer Hohnstein

Ukraine-Krieg und der Südwesten: „Café Nachbar” lädt zum Kennenlernen ein

Nachbarschaftsladen in Lankwitz macht beim Impfen Tempo: Respekt, wer selber impft

Lange Straße, lange Bauzeit: Noch bis 2024 werden Schritt um Schritt im Hindenburgdamm Wasserleitungen erneuert

Frühlingserwachen: Was das neue Führungsduo der Domäne Dahlem verändern möchte – ein Spaziergang über das Freigelände

Adieu, Wurzel-Radweg: Ein Fahrradstreifen für Unter den Eichen

2028? S-Bahnhof Kamenzer Damm kommt

Queere Kunst im Knast: Pride Art zieht ins Frauengefängnis

Kicken für ukrainische Mädchen: FC Internationale lädt zum Training ein

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Unterstützung für Geflüchtete aus der Ukraine

Mahnendes Gedenken – provisorische Infotafel erinnert auf dem Dragonerareal an Zwangsarbeiter*innen

Bewerben für den Parkrat im Görlitzer Park

Kartenverlosung: „Bis wir tot sind oder frei“ im Kino International

Live-Kunst im Urban Spree: Mit Street-Art gegen den Jemenkrieg

Helfer*innen für Tiny House – Notunterkunft für obdachlose Menschen – am Mehringdamm gesucht

Tipp: Leckeres israelisches Sabich bei Goldadelux

Kotti-Wache wird wohl teurer als geplant

Staatsschutz ermittelt nach Angriff auf Gebäude der linken Tageszeitung „nd“

Maria Bischof ist neu in der BVV: "ein bunter und gerechter Bezirk für alle Menschen – auch für Minderheiten und Menschen mit kleinem Geldbeutel"

