Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 213.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Sigrid Kneist schreibt aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Wie geht es den heimischen Amphibien in der Klimakrise? Nicht besonders gut, da nach den langen Dürreperioden der vergangenen Jahre etliche Pfuhle und Tümpel teilweise oder vollständig ausgetrocknet sind. Deshalb fordern die Grünen jetzt einen "Masterplan zur Rettung von Fröschen, Lurchen, Kröten und Co.", um den Lebensraum dieser Tiere zu schützen und zu pflegen. Mehr zum Thema im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Chorsingen trotz Corona: Vom Balkon, auf dem Platz oder online - es ist Fete de la Musique

Wo kann man, wenn man muss - und wer zahlt? Ärger um Toiletten auf dem Winterfeldtmarkt

Corona-Tagebuch der Johanna-Eck-Schule: Klassenfotomontage und Rechnen mit der Pandemie

Theater in Zeiten des Abstandhaltens: Die Shakespeare Company im Naturpark Südgelände

Immer wieder Potse: Jugendzentrum sucht jetzt selber Räume

Aus SPANDAU schreibt André Görke:

Berlin will legendäre Insel Eiswerder kaufen: Senat nennt neue Details

Fete de la Musique: Warum ich für meinen Wohnblock an der Heerstraße spiele

Zieht Berlins größter Weihnachtsmarkt an die Havel?

Neue Wohnungen für 3000 Leute im Carossa-Quartier

Zwei neue Milieuschutzgebiete: Hier sind sie

Xavier Naidoo in der Zitadelle: Das sagt der Stadtrat

Und aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Caspar Schwietering:

Der Bezirk verabschiedet sich weitgehend von den Drehscheibenschulen: Was wird jetzt aus der Schulbauoffensive?

Endlich gesichert: Die Freiwillige Feuerwehr Mahlsdorf bekommt eine neue Wache

Wegen Corona: Die Geflüchtetenunterkunft Dingolfinger Straße geht in die Verlängerung

Nach tödlichem Unfall in der Landsberger Allee: Der FahrRat fordert Pop-up-Radwege

Der Solitär: Wie geht es dem einzigen 2019 neugepflanzten Straßenbaum im Bezirk?

Nach peinlicher CDU-Kampagne: Der ambitionierte Herr Czaja greift den Parteichef an

Kino Kiste macht wieder auf: Der langsame Weg zurück in die Normalität

Formidabler Springfrosch gesucht: Fortuna Biesdorf fahndet mit Social-Media-Kampagne nach neuem Torhüter für die Berlin-Liga

Gerade in diesen Zeiten, in denen nicht gemeinsam gefeiert werden kann, wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.