Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Der Sockel des Steglitzer Kreiselhochhauses soll aufgewertet und großstädtischer werden: Der Bauherr plant eine einheitliche Naturstein-Fassade, mehr Läden und Büros: Werden diese Pläne realisiert, wird sich das Gesicht des Bezirks am Eingangstor zur Schloßstraße und am Hermann-Ehlers-Platz grundsätzlich verändern. Eine sechsgeschossige Fassade aus Glas und Naturstein soll sich gegenüber vom Hermann-Ehlers-Platz erheben. Sie orientiere sich an den "großen Berliner Warenhäusern der 1920-er Jahre", erklärte Architekt Gregor Fuchshuber jetzt im Stadtplanungsausschuss. Mehr zum Thema im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Öffentlichkeitsbeteiligung im Corona-Container: Bebauungsplan zum Wohnprojekt in der Fischerhüttenstraße liegt ab Montag aus

Die Lichterfelderin Tanja Topp berichtet vom Corona-Alltag mit ihrem dreijährigen Sohn: „Vergessen wird total, dass die Monate für Kinder viel länger sind als für Erwachsene“

Milliardenloch in Berlin durch Corona: Jetzt an Investitionen und Personal zu sparen, wäre das Schlimmste, sagt die Bezirksbürgermeisterin

Shopdown im Botanischen Garten: Daniel Strauch muss das "Pflanzenreich" schließen

Besonderes Gedenken zum 8. Mai: Es gab mehr Blumen als Menschen

In Wannsee feiern Anwohner das Aus für die Parkkontrolleure

Als die Lipaer Straße vom Abwasser überschwemmt wurde: Baustellenprobleme der Berliner Wasserbetriebe

„Brücken zu Bauen ist wichtiger als jemals zuvor“: Rosinenbomber-Pilot Gail S. Halvorsen schickt eine Videobotschaft zum Ende der Luftbrücke vor 71 Jahren nach Berlin

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Männer der ersten Stunde: Die unbekannten Bürgermeister nach dem Krieg

Aktuelles aus der BVV

Corona: Gesundheitsamt will mehr Personal vom Senat

S-Bahn-Ärger: Aufzug am Bahnhof Pankow monatelang außer Betrieb

Pandemie verhindert Party: Fest zur Mauerpark-Erweiterung fällt aus

Nach dem Abriss kam der Denkmalschutz: Verbliebenes Mauerstück in der Dolomitenstraße nun gerettet

Brücke einsturzgefährdet oder nicht? Verwirrung um Lkw-Verbot auf Schönhauser Allee

Schule statt Krankenhaus: So geht es weiter in Weißensee

Und aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

Bezirk öffnet stufenweise Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

"Sobald man sich mit Stadtentwicklung auseinandersetzt, wird es schnell politisch": Tobi Allers bietet unorthodoxe Stadtführungen an

Diskussion um Straßennamen wegen Corona vertagt

"Wir holen uns die Stadt zurück": Baustadtrat Schmidt geht unter die Autor*innen

Grüne vs. SPD: Koalitionsinterner Streit ums Baerwaldbad

Internationaler Tag gegen Homophobie: Live-Stream aus dem BKA-Theater

