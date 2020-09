Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit rund 222.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus Ihrem Bezirk. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Was wird aus dem Jahn-Stadion im Jahn-Sportpark? Eine Intitiative sammelt fleißig Unterschriften für den Abriss und Neubau eines inklusiven Stadions. Eine andere plädiert für einen Umbau und will die Sportikone der DDR erhalten. Und was wollen die Bezirksverordneten? Mehr dazu im Newsletter. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Stadtrat unter Druck: BVV diskutiert über Colosseum-Affäre

Klimanotstand gegen Gastro-Krise: FDP will Heizpilze im Winter

In Blankenburg wird nicht vor 2030 losgebaut

„Keine Einsicht, keine Vorsorge“: Warum tut Berlins Verkehrsverwaltung so wenig für die Sicherheit von Schulkindern?

Dicke Luft in Wilhelmsruh: Streit um Industrieabgase verschärft sich – Anwohner kritisieren Bezirksamt scharf

MACHmit!-Museum öffnet wieder, aber die Finanzlage ist weiter unsicher

Kirche rehabilitiert erstmals homosexuellen Pfarrer aus Prenzlauer Berg

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Bürger retteten die Schwartzsche Villa: Eigentlich sollte das heutige Kulturzentrum für die Rathauserweiterung oder ein Hallenbad abgerissen werden – eine kreative Finanzierungsidee brachte den Durchbruch, erinnert sich Nachbar Burkhard Müller-Schoenau

Tarifvertrag, Tarifvertrag, Tarifvertrag: Beschäftigte der Charité-Tochter CFM protestierten vor Büro von Matthias Kollatz in Steglitz

Der Verkehr vor der Giesensdorfer Grundschule ist gefährlich: Eltern starten Unterschriftenaktion für größere Tempo-30-Zone

3.967 Bürger gegen die Schließung des Ferdinandmarkts: Jetzt folgt die Rote Karte für Investor Harald Huth

Neues vom Rathaus-Neubau: Ein kooperativer städtebaulicher Wettbewerb ist geplant, „es soll ein Rathaus für die Bürger sein“, sagt die Bürgermeisterin

Straßen unter: Drei Mal kam es letzte Woche in Steglitz Straßen zu Überschwemmungen – Leitungen waren geborsten

Tag des offenen Denkmals: Gutshaus, Kunsthaus, Villen von Mies van der Rohe

Historisches Geo-Caching in Dahlem: Auf den Spuren Martin Niemöllers

Am Bierpinsel vorbei, am Teltowkanal entlang, durch das Lichterfelder Villen-Viertel: Die vierte touristische Radroute des Südwestens wird eröffnet

Berliner Segler schwächeln weiter: Zweiter "Spiel"-Tag der Segel-Bundesliga auf dem Wannsee

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

Vorhang auf: Kino Intimes feiert Wiedereröffnung am Tag der Deutschen Einheit

Ich wünschte, die Politik würde erkennen, welches Potential in der Maker-Community steckt": Felix Just, Gründer des "xHain hack+makespace", im Interview

Hoffnung fürs Yaam?

Zu wenig Sicherheit für Fußgänger*innen: SPD-Sprecherin kritisiert Verkehrssenatorin Günther

Xhain ist erneut Fairtrade-Bezirk

Tickets für Musikkabarett zu gewinnen: Sigrid Grajek interpretiert die "Goldenen Zwanziger" nostalgiefrei

Jetzt wieder immer sonntags: Programm für die ganze Familie in der Amerika-Gedenk-Bibliothek

Hermannplatz: Protestkundgebung gegen Senats-Deal mit Signa

Kiezkamera: Berlin bleibt seltsam

Türkiyemspor kassiert Niederlage gegen Berliner SC

Trainer*in fürs Basketball-Team von Türkiyemspor gesucht

Neuer Ärger im Samariterkiez: Poller-Gegner*innen kritisieren Online-Befragung zur Verkehrsberuhigung

