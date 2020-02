Zum Gedenken an Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, deportiert und ermordet wurden, verlegt der Künstler Gunter Demnig im Bezirk Tempelhof-Schöneberg am 21. und 22. Februar 24 weitere Stolpersteine an deren letzten Wohnorten. Zwei der Gedenksteine erinnern an Luise und Ludwig Cohn, die unsere Autorin im Newsletter näher vorstellt. Weitere Themen diesmal unter anderem: