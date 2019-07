Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus dem lokalen Berlin. Dienstags wie immer aus Tempelhof-Schöneberg, Spandau und Marzahn-Hellersdorf. Unsere Newsletter aus diesen und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus MARZAHN-HELLERSDORF hat Ingo Salmen diese Geschichten mitgebracht:

Millionen für einen unvollständigen Radweg - eine Berliner Posse

Eltern wollen in Mahlsdorf eine Freie Schule gründen

Trockene Bäume, verbogene Bänke und großflächige Versiegelung: Die trostlose Gestaltung des Elsterwerdaer Platzes

Tipp: Little Hot Jazz Festival in Alt-Marzahn

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Aus SPANDAU berichtet jetzt wieder André Görke. Seine Themen diesmal:

Juten Tach aus New York: Spandauer Youtuber spendet Riesenbetrag ans Tierheim

Unterwegs mit „Tatort“-Kommissar Joachim Krol: Lucas Vogelsang über sein neues Wendebuch und die Mauer damals in Spandau (und verlost bei uns Bücher!)

Lions Club übergibt Großspende an DLRG

Die Schrott-Flotte: die absurden Oldtimer der Wasserschutzpolizei auf der Havel

Schiffersfamilie: Wer die Fähre zwischen Reinickendorf und Spandau betreibt

Tipp: Spandaus bekannteste Kneipe schippert über den Fluss

Sigrid Kneist hat für Sie folgende Themen aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Höppner/Rauchfuß/Rauchfuß: Familienbande in der SPD Stadtplanung und Verdichtung: Bürgerbeteiligung am Mühlenberg

Stadtplanung und Verdichtung: Bürgerbeteiligung am Mühlenberg Neubau oder Erweiterung: Pläne für das St.-Joseph-Krankenhaus

Clankriminalität: SPD fordert Task Force

Summ summ summ: Bienen am Auguste-Viktoria-Klinikum

Festakt mit Wagner, Beethoven und Richard Strauss: So wurde 1955 das Sommerbad Mariendorf eröffnet

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.