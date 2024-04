Mietpreise in der Hauptstadt Berlinweit stärkster Anstieg im Bezirk Neukölln

In Neukölln sind die Mietpreise mit 23,5 Prozent im Vergleich zu 2022 berlinweit am stärksten angestiegen. Knapp dahinter liegt der Nachbarbezirk Friedrichshain-Kreuzberg mit 23,3 Prozent.

Gleichzeitig zahlt man in Neukölln mit durchschnittlich 12,89 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter beim Bezug einer neuen Wohnung immer noch weniger Miete als in den meisten anderen Bezirken. Welche Neuköllner Kieze besonders teuer sind und wo es noch günstige Mietpreise gibt, lesen Sie in unserem Bezirksnewsletter.

„Queer Power Training“ unter den weiteren Neukölln-Themen in diesem Newsletter

„Queer Power Training“: Warum Evelyn Bastian ein Krafttraining für queere Menschen für nötig hält.

ein für nötig hält. Ehemaliges NS-Zwangsarbeiterlager in Rudow: So wird das neue Lern- und Gedenklabor in der Clay-Schule.

in Rudow: So wird das neue in der Clay-Schule. Blüten für Insekten, Grün für Menschen: Bezirksamt gestaltet Park am Wildenbruchplatz um .

. Bezirksverordnete führen „Aktuelle halbe Stunde“ für bezirklich relevante Themen ein.

für bezirklich relevante Themen ein. Bezirksamt will sich stärker gegen Kinder- und Familienarmut einsetzen.

einsetzen. Heiraten im queeren Club? Grüne wollen Trauungen im „Schwuz“ möglich machen.

möglich machen. Für mehr Nachhaltigkeit: Evangelische Gemeinde Rudow wird „Faire Gemeinde“ .

. „Den Stadtraum verdrehen, um zu verstehen“ – Ausstellung mit Videos von Neuköllner Kindern und Jugendlichen .

. Musikschule nimmt vorerst keine weiteren Schüler:innen auf.

auf. Frühlingsfest zum Tag des Tanzes mit der Global Music Academy.

mit der Global Music Academy. „Gemeinsam für Demokratie und Vielfalt“: Familienfest zum 1. Mai .

. Polizei rettet Fuchswelpen .

. „Malen macht Freude“: Ausstellung in der Alten Dorfschule Rudow.

