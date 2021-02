Endstation Rudow? Nix da. Berlin denkt weiter - und prüft die Verlängerung der U-Bahnlinie U7 in Berlin-Neukölln. Es geht um hunderte Millionen Euro, tausende Fahrgäste und ein Langzeitprojekt. Zielbahnhof: der BER. Aber was ist dort genau geplant? Das ist natürlich Top-Thema im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Neukölln, den wir am Mittwoch veröffentlichen.

Denn in der Machbarkeitsstudie des Senats - die dem Neukölln-Newsletter vorliegt - heißt es, dass die Verlängerung nicht nur den Flughafen BER anbinden soll, sondern auch das Rudower Frauenviertel rund um den Lieselotte-Berger-Platz und Neubaugebiete in der Nachbargemeinde Schönefeld sowie diverse angrenzende Gewerbegebiete.

Das bedeutet auch: Der Großteil des neuen Abschnittes der U-Bahnlinie U7 würde auf Brandenburger Gebiet verlaufen und müsste auch von Brandenburg finanziert werden.

Und wo soll die Linie langlaufen? Für den Berliner Abschnitt gibt es nur eine mögliche Linie. Die Details lesen Sie im aktuellen Neukölln-Newsletter - den gibt es kostenlos hier: leute.tagesspiegel.de

Aus Berlin-NEUKÖLLN hat Madlen Haarbach aber noch mehr Themen. Hier schon mal eine Vorschau.

- Bauarbeiten am U-Bahnhof Hermannplatz: Das ist der aktuelle Stand

- Wie Neuköllner:innen mit der Coronakrise klar kommen

- Illegaler Sperrmüll in Neukölln: So viele Bußgelder wurden 2020 verhängt

- In Neukölln geht die Zahl der legalen Spielhallen stark zurück

Aus Berlin-REINICKENDORF schreibt Gerd Appenzeller. Hier die Top-Themen im aktuellen Reinickendorf-Newsletter

- U8 ins Märkische Viertel: Senatorin und Grüne dagegen, CDU, SPD und FDP dafür

- Waldseeviertel: Große Aufregung vor Anwohner-Hearing: Plant der Bezirk ein Einbahnstraßen-Netz?

- Feuerwache Hermsdorf: Die Ruine im Hinterhof

- VfB Hermsdorf: 1948 mit Eishockey-Mannschaft

- Förster Müllers Wald-Knigge: Begeisterung hält an

- Nachnutzung TXL: Gibt es Blindgänger auf dem Flugfeld?

- 10 Kilometer Wildschweinzaun gesucht

Aus Berlin-MITTE berichtet Julia Weiß. Und hier sind ihre ersten Themen

- Schulen werden mit Luftreinigungsgeräten beliefert

- Illegaler Sperrmüll: Mitte wird am stärksten vermüllt, verteilt aber kaum Bußgelder

- Tipp: Feministische Lesereihe aus dem Wedding auf YouTube

- Der SpVgg Tiergarten organisiert einen Spendenlauf für das SOS Kinderdorf und sucht Sponsoren

- Corona-Umfrage in allen Bezirken: In Mitte ist die Sorge vor einer Infektion vergleichsweise niedrig

- Wo ist der Pavillon der Einheit auf dem Potsdamer Platz hin?

- Demo gegen Räumung des Køpi Wagenplatzes am Samstag

