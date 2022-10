Mobilitätswende in Berliner Kiezen Für ein Ende des Durchgangsverkehrs

Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit rund 268.000 Mal abonniert. Dienstags senden wir aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Bao-My Nguyen berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG unter anderem zu folgenden Themen:

Die Gartenstadt Tempelhof soll ein neues Verkehrskonzept bekommen. Im Rahmen einer Bürger*innenbeteiligung sollen neue Pläne und Maßnahmen aus dem Bezirksamt den Anwohner*innen vorgelegt und mit ihnen diskutiert werden. Die Gartenstadt dient oft als Ausweichsroute, um dem häufigen Stau auf dem Tempelhofer Damm zwischen Platz der Luftbrücke und S-Bahn-Station Tempelhof zu entgehen. Das soll wohl künftig der Vergangenheit angehören, der Durchgangsverkehr soll raus. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Rücktritt in der Kita der Schwulenberatung:

„Tod dem Chamenei“: Staatsschutz ermittelt wegen Schmiereien

Stigma bei Menschen mit HIV ist immer noch groß: Ein Besuch beim offenen Bingo-Abend der Berliner Aids-Hilfe

Wieder hergerichtet: Bücheroase erholt sich von Zerstörungswut

Brandbrief der Stadträt*innen aller Bezirke an Verkehrsminister

Glasfaserkabel für Schöneberg

Wahl der Feldkoordination

Klanginsel Filmfestival

175. Geburtstag der Gasag

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin zum Beispiel über Folgendes:

Ukrainische Aktivistin erhält Verdienstorden des Landes Berlin

Update AfD-Klage wegen erfolgloser Stadtratswahl

L33: Veröffentlichung der Planungsunterlagen verschiebt sich

Zebrastreifen, Tempo 30, Busspuren: Juliane Witt zum Offenen Brief der Verkehrsstadträte an Bundesverkehrsminister Wissing

In Berlins Gesundheitsämtern fehlen 60 Mediziner:innen

Selbsthilfegruppe für Menschen mit Ängsten und Depressionen in Gründung

Hommage für Susanne Stelzenbach

45 Jahre Leben und (Sub-)Kultur in Marzahn

Fünf Touren zur Geschichte von Berlin

Neue Handball-AGs an Grundschulen

Aus SPANDAU meldet sich André Görke unter anderem mit folgenden Themen:

Sind jetzt auch die Neubauten gestrichen? Stadtrat im Interview zu Spandaus vielen Schul-Baustellen

„Ich sammele alte Spandau-Postkarten“: Hobby-Historiker über Bilder, Flohmärkte und seinen SSV

Mein Ärger: Im knüppelvollen M49 über die Heerstraße

05G31? Spandaus neue Grundschule hat einen besseren Namen verdient - ihre Ideen, bitte!

AfD will Stadtrats-Posten einklagen und tritt zum 11. Mal an

Baustellen-Report: Spatenstich in der Wasserstadt, Seniorenheim in Hakenfelde, Supermarkt am Brunsbütteler

Für 700.000 Euro: Spandau schildert Wanderwege neue aus

Tipp vom Weinverein Spandau: ein Gläschen neben der Zitadelle

Letzte Karten für Renate Bergmann

Weihnachtliches am Kladower Hafen

Gatow tauscht 60 Gaslaternen aus

Traditionsbus: BVG-Oldtimer mit E-Motor und neue Standort-Idee in Staaken

Mein Sauberer Kiez: Hakenfelde, Siemensstadt, Wilhelmstadt...

SF Kladow veranstalten Crosslauf

Segelcup in Hakenfelde

Fußballlegende beim Spandauer SV

Saisonbilanz für Freibad Staaken-West

Linke wollen Traglufthalle über Freibad

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartner:innen, Verwandten, Nachbar.innen, Kolleg:innen, Geschäftspartner:innen etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie einfach unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.

Zur Startseite