Party und Protest für Berlins größten Park Initiative „Feldmusik 100“ will Bebauung verhindern

Die Möglichkeit der Randbebauung des Tempelhofer Feldes ist so konkret wie nie seit dem Volksentscheid 2008. Die Initiative "Feldmusik 100" will das verhindern: Sie verbindet Musik und Engagement, Party und Protest und will Berlins größten Park so erhalten, wie er ist.

Im Interview in unserer Newsletter-Rubrik "Nachbarschaft" erzählt Christoph Witt von "Feldmusik 100" unter anderem, warum das Feld frei bleiben sollte - und was der Karneval der Kulturen damit zu tun hat.

Gegen das Vergessen, gegen Antisemitismus: Stolperstein-Verlegung ist ein weiteres Newsletter-Thema

Dies und mehr lesen Sie in der Vollversion des Friedrichshain-Kreuzberg-Newsletters, der ab jetzt zu unserem digitalen Angebot Tagesspiegel Plus (T+) gehört.

Weitere Themen aus dem heute gesendeten und für Sie hier sofort bestellbaren Newsletter:

Noch mehr Party und Protest: Wie der 1. Mai in Xhain verlief.

verlief. Gegen Vergessen und Antisemitismus: Stolpersteinverlegung in Friedrichshain .

. Jetzt doch: Senat kündigt Bau von neuen Radwegen an, und wo?

an, und wo? Newsletter-Rubrik "Kiezkamera": So soll der Lausitzer Platz zukünftig aussehen - und was Anwohnende daran kritisieren.

- und was Anwohnende daran kritisieren. Wegen Wasserschaden: Kreuzberger Kneipe "Pirata Patata" braucht Unterstützung .

. Unser Tipp: Vorlesetraining für Kinder in der Amerika-Gedenkbibliothek.

in der Amerika-Gedenkbibliothek. Neue Veranstaltungsreihe: Führungen durch die Bibliothek des Jüdischen Museums .

. Kreuzberger Kiezpoeten-Klimaslam .

. Unter anderem noch unter "Terminen": Kinderflohmarkt in der Markthalle Neun.

Bezirke-Newsletter: Friedrichshain-Kreuzberg Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Zwölf Bezirke, zwölf Newsletter - jetzt Bestandteil des Abonnements Tagesspiegel Plus (T+). Bitte hier entlang zum Spezialangebot.