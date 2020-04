Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit rund 208.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus Ihrem Bezirk. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Eine Tierärztin im Hamsterrad der Verwaltung: Weil an der Hildburghauser Straße gebaut wird, müssten operierte Tiere auf der Trage zur nächsten Ecke gebracht werden – die Praxis von Renate Lorenz ist legal nicht zu erreichen. Und auch das nächste Thema ist ein Tierisches und damit wie immer gern gelesen.

Können Haustiere Corona übertragen? „Nein, das ist einfach nur falsch“, sagt die Expertin. Außerdem geht's im Newsletter diesmal unter anderem um:

75 Jahre Kriegsende in der Muthesiusstraße: "Dauernd singen die Granaten um unser Haus"

Auch ohne Geld: Wo man eine Mund-Nasen-Maske bekommt

Corona-Lockerungen: Ab Montag arbeitet die Südwest-Verwaltung nicht mehr im Not-, sondern im "eingeschränkten Normalbetrieb"

Die BVV soll vor dem 20. Mai tagen: FDP beantragt beim Verwaltungsgericht eine einstweilige Anordnung

Laptops ohne Mikrofon und Kamera: Das Bezirksamt will technisch deutlich nachrüsten

Die Bauarbeiten beginnen: Evangelische Hochschule Berlin wird saniert – und zieht (zum Teil) an die Zehlendorfer Dorfaue

Corona-Loch in der Vereinskasse: Zehlendorfer Basketballer mähen den Rasen und backen Kuchen

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Kulturbrauerei als letzte Festung: Vor 75 Jahren marschierte die Rote Armee ein - Zeitzeugen erinnern sich an den Kampf um Prenzlauer Berg

Bezirk schließt Spielplätze wieder auf - zunächst aber nur einen Teil

Nur mit Maske und Termin: Bezirksamt öffnet "schrittweise" für Besucher

Lecker trotz Lockdown: Die besten Lieferdienste für Essen aus Pankow

Schutzmasken für Bedürftige: Mehr Symbol als Hilfe

Verkehrschaos droht: Verzögerung bei Planung des Spaßbads Pankow

Das plant der Senat in den Geisterflächen am Velodrom

Und aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Ab 3. Mai auf der Straße spielen – Bezirk setzt für die Umsetzung von temporären Spielstraßen auf die Mithilfe von Bürgerinnen und Bürgern

Bericht aus der Turnhallen-BVV

Autonome kündigen "gemeinschaftliche Aktion" im "Gebiet" Kreuzberg 36 an

Berlin vor 75 Jahren. Kapitulation? Befreiung!

Cabuwazi-Zirkustraining in der virtuellen Manege

oldthing.de statt Riesenflohmarkt am Ostbahnhof

Selbst ist die Holzbank: DIY Anleitung von "Benching Berlin"

Neun Abholstationen für Schutzmasken im Bezirk

Drei Bezirksbibliotheken öffnen ab 11. Mai als "Abholbibliotheken"

