Städtepartnerschaft zu Kriegszeiten Berlin hat bald einen Charkiw-Park

Unsere Newsletter aus den Berliner Bezirken wurden berlinweit inzwischen rund 268.000 Mal abonniert. Am Donnerstag senden wir aus Steglitz-Zehlendorf, Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz unter anderem über folgende Themen:

Umbenennung zu Ehren der ukrainischen Partnerstadt des Bezirks: Die Grünanlage hinter der Schwartzschen Villa in Steglitz wird zum Charkiw-Park. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Von Kunstworkshop bis Boule-Turnier: Das Mobile Kulturzentrum stellt sich vor

Sitzungen des Bezirksparlaments wegen Personalmangel absagen? Reinickendorf ist (fast) überall – auch in Steglitz-Zehlendorf ist die Personaldecke im BVV-Büro dünn

Bereits seit über zwei Jahren geschlossen: Der Landschaftspark Glienicke soll im März 2023 wieder geöffnet werden – aber nur teilweise

Tendenz noch teurer: Der Wohnungs- und Hausmarkt im Südwesten

Fit für den Winter: Neue Impf-Angebote gegen Corona

Schon begonnen: 5,5 Kilometer Mauerweg werden saniert

Für alle Schulen: Wettbewerb “Energiesparwinter” ausgeschrieben

„Das Lager Lichterfelde und die französischen Kriegsgefangenen”: Neue Ausstellung im Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit

Workshop in der Domäne Dahlem: „Tierwohl – ein Blick hinter die Kulissen”

Jung, weiblich, Schlaganfall: Zwei junge Frauen erzählen von ihrem Leben vor und nach der schweren Erkrankung

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch zum Beispiel über Folgendes:

Bericht aus der BVV: Große Anfrage zum geplanten Wochenmarkt vor der Markthalle Neun, Fußgängerzone Görlitzer Ufer

Nachbarschaft: Wie die Kreuzberger Studentin Ursula Goetze gegen das NS-Regime kämpfte

AfD will angeblich Schöff:innen-Posten besetzen

Berliner Sparkasse spendet für Willkommensklassen an Grundschulen

Tickets für die Tedeschi Trucks Band zu gewinnen!

Kiezkamara: Wohnungslosen-Camp am Landwehrkanal

Ferientipp: Erzähltheater im Jüdischen Museum

„Trotz allem“: Ausstellung zur Migrationsgeschichte Berlins im FHXB-Museum

Schwimmen in Kreuzberg: Wellenbad am Spreewaldplatz wieder ganztägig nutzbar, Schwimmhalle im Prinzenbad geöffnet

Neuer Service für Eltern: Familienbüro unterstützt bei Beantragung von Kindergeld und Co

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Patricia Wolf unter anderem über folgende Themen:

Eschenallee: Schicksal der Bäume endgültig besiegelt?

Ein besonderer Tropfen: Weinlese in Prenzlauer Berg

Wie geht es weiter in der Kastanienallee 12

Jugendschöffinnen gesucht - bewerben Sie sich!

Jan Faktor liest aus Trottel

Drei Freunde aus Pankow retten Haustiere in der Ukraine

Thälmann-Park erneuert und klimagerecht gestaltet

Pankower Bezirksmedaille 2022 an Michael Unger verliehen

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.

Zur Startseite