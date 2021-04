Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit rund 245.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Aus jedem Bezirk gibt es stets Zahlen, Nachrichten und Hintergründe zur Coronakrise sowie viele weitere Themen, hier ein aktueller Überblick:

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Die FDP-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung beantragt Tempo 70 auf der Heerstraße. Die Idee stammt aus dem März 2020. Gelten soll die innerorts erhöhte Geschwindigkeit in den Wohngebieten von Staaken und Wilhelmstadt. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem.

Feuerteufel oder Nazis? Sorgen, Demos, Forderungen und Erinnerungen am Lutherplatz nach Brandanschlag auf Wohnprojekt "Jagow15"

Spandaus bekannte Tanzschule in der Coronakrise: "Gebt uns eine Chance!"

100 Jahre Freilichtbühne neben der Zitadelle: Hier sind die Details zum Umbau

Neuer Bahnhofsvorplatz: Wird die Seegefelder Straße für Autos geschlossen? Pläne und Ideen zum ICE-Bahnhof

Umleitungen und Parkplatznot: Die stolze Einkaufsmeile Pichelsdorfer Straße wird aufgemöbelt - das sind die Folgen

8000 Wohnungen und mehr als nur Beton: Spaziergang und Tipps zu einem der ärmsten Berliner Kieze - Heerstraße Nord

Spandau, deine Freibäder vor dem Saisonstart

Neue Touristen-Offensive, die Fortsetzung: Der neue Spandau-Film ist fertig

Rotphasen und Raser: Die schlimmsten Straßen von Spandau

Rätsel um bayerische Straßennamen: Nürnberger Zeitung steigt in Recherche mit ein

Unser Badestrand, unser Müll: Wie Nachbarn die "Bürgerablage" aufräumten und was sich ab 1. Mai bessern soll

Livestream Wasserball: Wasserfreunde Spandau treten in Rom gegen Marseille an

Millionenbaustelle JTW: Es gibt endlich einen Plan für die Jugendtheaterwerkstatt

Neue Coronateststellen: Die Idee des Senats für die Zitadelle

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Corona-Tagebuch der Johanna-Eck-Schule: Der Direktor freute sich auf seine Schüler

Diskussion um den Mietendeckel: Stimmen aus dem Bezirk und Angriff auf das Bürgerbüro von Jan-Marco Luczak

Radschnellweg durch den Bezirk: Kritik an der Teltowroute

Luxuswohnungen an der Pallasstraße: Kleine Zugeständnisse des Investors und Forderungen des Stadtrats an den Bausenator

Filmstudios an der Oberlandstraße: Neue Pläne für das Areal

Eingeschlagene Fenster, Schmierereien: Antisemitismus im Bezirk

Der FC Internationale aus Schöneberg: antirassistisch und für Nachhaltigkeit zertifiziert

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Paul Lufter:

Klimaaktionspaket - Fridays for Future stellt neue Forderungen an das Bezirksamt

Frauenbeirat Marzahn-Hellersdorf muss Franziska Giffey an DDR-Geschichte erinnern

Widerstand aus “rein ideologischen Gründen” - Die CDU Wuhletal hält Proteste gegen die TVO für überzogen

Endlich wieder durch die Lüfte gondeln – Die Seilbahn nimmt ihren Betrieb wieder auf

Quartiersmanagement ruft zur Aufräumaktion auf +++ Eintracht Mahlsdorf schafft den Aufstieg

Sportakrobatin Hermine will Berlins Nachwuchssportlerin des Monats werden

Homa Z. und Tochter Tajala: Unbekannte haben den Gedenkstein für die ermordeten Frauen im Bürgerpark zerstört

