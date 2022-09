Terror erlitten, Solidarität erfahren Berliner Buchhandlung Leporello hat Geburtstag

Bei unseren Bezirksnewslettern, die inzwischen berlinweit mehr als 268.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Reinickendorf und Mitte. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN unter anderem über diese Themen:

Die Buchhandlung „Leporello“ in Rudow feiert 15. Geburtstag. Buchhändler Heinz Ostermann, der als Betroffener der rechtsextremen Anschlagsserie im Bezirk und engagierter Demokrat auch über Rudow hinaus Bekanntheit erlangte, eröffnete das Geschäft 2007. Neben vielen Auszeichnungen blickt Ostermann auf über 100 Lesungen in seinen eigenen Räumen zurück – und organisierte mit der Reihe „Rudow liest“ rund 150 weitere mit. Laut Ostermann war das Publikum im Leporello durchaus prominent: So habe etwa der Strafverteidiger und Autor Ferdinand von Schirach im Leporello erstmals öffentlich gelesen. „Die Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels, Carolin Emcke, zeigte sich mit Leporello solidarisch, Christian Berkel ließ die Dorfkirche aus den Nähten platzen und Thomas Gottschalk war unerwarteter Gast der Lesung von Herbert Feuerstein.“ Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Nachbarschaftsheim Neukölln feiert 75. Jubiläum

Zuckmayer-Schule startet Projekt zur Unterstützung von Obdachlosen

Neue Hinweise zu Tilo P. im Neukölln-Prozess

Senat treibt Wohnungsprojekt auf Rudower Bahngelände voran

Kindgerechte Verkehrspläne sollen Kindern sichere Schulwege ermöglichen

Mona Hatoum und Rémy Markowitsch: Neue Ausstellungen anlässlich der Art Week im Kindl

25 Jahre Stars in Concert

125 Jahre SV Buckow: Ausstellung im Buckower Heimatverein

Aus REINICKENDORF meldet sich Lisa Erzsa Weil zum Beispiel mit diesen Themen:

Start der interkulturellen Wochen: ein Statement für gelebte Vielfalt

Nach Sommerpause: Heute tagt die Bezirksverordnetenversammlung erneut - das sind die Themen

Dachstuhlbrand in Gesundbrunnen: Rauch zieht bis nach Reinickendorf

Frohnauer Streifzüge: Führung in die Invalidensiedlung erklärt Entstehung und Entwicklung

Lesung und Gespräch mit Ruth Winkelmann: „Plötzlich hieß ich Sara. Erinnerungen einer jüdischen Berlinerin 1933-1945“ im M5

Führung, Meet & Greet, Poetry Slam und Co.: Am Samstag ist Tag des offenen Rathauses

Jazz-Pianist Manfred Kullmann kommt in die Humboldt-Bibliothek

Aus dem Bezirk MITTE (mit Wedding etc.) berichtet Pauline Faust unter anderem über:

Mitte ohne Bürgermeister: Stephan von Dassel ist abgewählt

„Plauderbänke“: drei neue Sitzbänke sollen insbesondere Senioren zum Gespräch ermutigen

Park Gleisdreieck wird für Rasenpflege teilgesperrt

Alternativvorschlag zum Senatsmodel: Stadtteilvertretung Turmstraße stellt Plan für bessere Straßenplanung vor

André Werner stellt in der Tor218 Artlab Galerie aus

Performance in der Klosterruine von Isaac Chong Wai

Plakatwände in Mitte beklebt: ukrainische und polnische Künstler:innen eröffnen die Ausstellung „Entfernte erträgliche Morde“

Besprechung zum Kiezblock Brüsseler Kiez

World Cleanup Day

Kostenfreie Führung im Volkspark Rehberge

