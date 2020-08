Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 220.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Und aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Caspar Schwietering:

Stadtnatur ist ein wichtiges Thema in unseren Newslettern aus den Berliner Bezirken. Diesmal gibt es leider eine Meldung über eine brutale Tierquälerei: Der Biber in der Wuhle wurde mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Kampf ums Freibad: Drei BVV-Ausschüsse debattieren die Standortfrage

Digitaler Rufbus: Kommt der Berlkönig für Marzahn-Hellersdorf? Die Verkehrsverwaltung winkt ab

Besondere Erinnerung: Wo sich früher das Zwangslager Marzahn befand, wird nun im Otto-Rosenberg-Haus Menschen in Not geholfen

Wie ging es Pflegenden in der Coronakrise und wie läuft das neue Pflege-Studium ab?: Professor Johannes Gräske von der Alice Salomon Hochschule im Interview

Aus SPANDAU schreibt André Görke:

Fällt "Wannsee in Flammen" aus?

Mehr als Ikea-Folklore: Ein Newsletter-Leser aus Schweden über die Scharfe Lanke, Johannesstift und eine Apotheke im Falkenhagener Feld

Freibad bleibt geöffnet - aber warum spielen die Wasserballer nicht an der frischen Luft?

"Pilotprojekt für Berlin": Flüchtlingscontainer werden zu Klassenzimmern

"Wir sind doch nicht in Prenzlauer Berg!": Das sagen die Leserinnen und Leser zur Wochenmarkt-Debatte

Gefällter Baum am Badestrand in Gatow: Stadtrat spricht von Kriminellen - dabei war's die Feuerwehr

Immer mehr Autos: Neue Zahlen zu Krampnitz und die bösen Folgen für Spandau

Sigrid Kneist schreibt aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Wer will wo was werden? Diese Politiker machen sich schon startklar für den Wahlkampf

Auf dem Jakobsweg: Jörg Steinert ist leidenschaftlicher Pilger

Dreck, Bauschutt, Sperrmüll: So sieht’s auf den Straßen aus, das tut der Bezirk

Der Aufzug, das Sorgenkind vom Innsbrucker Platz: Kaum repariert, schon wieder kaputt

Street Art in Marienfelde: Riesige Wandbilder zu 800-jährigen Bestehen

Aufschlag im Sand: In Lichtenrade wird Beachtennis gepielt

Entscheidung im Abgeordnetenhaus: Antrag für Regionalbahnhof Buckower Chaussee abgelehnt

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.