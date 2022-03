Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 262.000 Mal abonniert. Auch am Feiertag senden wir, wie immer dienstags, aus Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg.

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Der Krieg in der Ukraine, die Geflüchteten, die Hilfsinitiativen - das ist weiterhin Schwerpunktthema in unseren Newslettern, diesmal unter anderem: Schönbergs Ex-Bürgermeisterin Elisabeth Ziemer hat Geflüchtete aufgenommen; Zentrale Sammelstelle für Sachspenden an der Nathanael-Kirche am Grazer Platz; Online-Tagebuch der Johanna-Eck-Schule: Malern für die Willkommensklasse; Tempohomes oder neue Unterkünfte. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen zum Beispiel:

Ein Areal mit Überraschungspotenzial: Die Atelier Gardens an der Oberlandstraße

Verzicht aufs Multifunktionsbad Mariendorf: Reaktionen aus dem Bezirk

Stellungnahme des Gemeindekirchenrats der Silas-Kirche zur Toilette vor ihrer Tür

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin:

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf verurteilt Brandanschlag auf Lomonossow-Schule

Der Ukraine-Krieg ist auch Thema in Berlins Klassenzimmern

1000 Bäume in Hönower Weiherkette gefällt

Jahrespressegespräch des Bezirksams: Personal, Digitalisierung - und natürliche Moosbilder

Liebeskolumne: Liebe in Zeiten des Krieges: "Es zerreißt uns, wie die Ukraine kaputtgebombt wird"

Gestalten und verbessern Sie Hellersdorf

Baubeginn für sichere Fußgängerüberwege am Jacques-Offenbach-Platz in Mahlsdorf

Kostenlose Einzelfahrscheine für Ehrenamtler:innen

Berlins Innensenatorin Iris Spranger erkämpfte den 8. März als Feiertag

13-jähriges Mädchen geschlagen und getreten

Ausstellung Hungertücher – Schaubilder des Glaubens

Subbotnik der Kiezgruppe gegen Rassismus

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Jüdisches Theaterschiff kommt im März nach Spandau: Der Chef der "MS Goldberg" verrät im Newsletter-Interview den Zeitplan, spricht über Lärmsorgen der Nachbarn, über Einladungen aus Köpenick und Mitte - und was er mit Spandau privat zu tun hat

nach Spandau: Der Chef der "MS Goldberg" verrät im Newsletter-Interview den Zeitplan, spricht über Lärmsorgen der Nachbarn, über Einladungen aus Köpenick und Mitte - und was er mit Spandau privat zu tun hat "1000 Betten": Knobelsdorf-Kaserne wird Flüchtlingsunterkunft - Stadtrat nennt Details im Newsletter

Nach Einzug der 200 Flüchtlinge ins Containerdorf am S-Bahnhof Siemensstadt: Stadtrat nennt im Newsletter Folgen für Schul-Neubaubauprojekt

Spandaus größte Schule demonstriert für den Frieden: Schulleiter der Bertolt-Brecht-Schule berichtet im Newsletter

Vergesst die guten Russen nicht! Leser erinnert im Newsletter ans Denkmal auf der Stößenseebrücke

Friedensgebete am Glienicker See, Spenden von Schulen, Protest im Kino - und welche Orte in Spandau als Unterbringen geprüft werden: Newsletter mit den wichtigsten Infos

Schrottboote auf der Havel: Debatte im Rathaus - und ein 30-Meter-Wrack in Pichelsdorf (mit Fotos im Newsletter)

Der Atombunker im U-Bahnhof Siemensdamm: Newsletter erinnert an einen fast vergessenen Ort

Neue Russland-Ausstellung: Pfarrer mit den Details zur Eröffnung

"Hitlers Bronzepferde" kommen: Museumschefin der Zitadelle nennt im Newsletter den Zeitplan und aktuelle Infos zur Ausstellung

S-Bahnstrecke Siemensbahn: Aktuelle Politik-Papiere finden Sie im Newsletter

Sperrmülltage werden jetzt auch in Spandau eingeführt: Stadtrat verrät erste Details im Newsletter

Der 7. Anlauf der AfD: Der Zeitplan zum nächsten Wahlversuch - und andere News aus der BVV

Viele Tipps: Zwei richtig gute Eisbuden öffnen in Spandau. Und es gibt spannende Lesungen und Debatten

Viel Kiezsport: Der VfV Spandau berichtet im Newsletter von Senioren-EM aus Portugal. Eintracht Spandau meldet sich im Newsletter mit einem E-Sport-Tipp. Es gibt viele News vom Wassersport - und vom Traditionsturnier "Bürgermeisterpokal". Oder sollte es besser "Bürgermeisterinpokal" heißen?

