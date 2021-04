Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 243.000 Mal abonniert. Nach Ostern geht es bei uns weiter mit Lichtenberg, Treptow-Köpenick (beides sonst montags), Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg (wie immer dienstags). Unsere Newsletter aus diesen fünf Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. In dieser Woche finden Sie in unseren Newslettern eine Umfrage dazu, wie Ihnen unsere Bezirksnewsletter gefallen und was wir verbessern können. Aus jedem Bezirk gibt es zudem stets Zahlen, Nachrichten und Hintergründe zur Coronakrise sowie viele weitere Themen, hier ein aktueller Überblick:

Aus LICHTENBERG schreibt Sophie Rosenfeld:

Hundeboom in der Pandemie: Interview mit der Hundeschule Kaiser

Kampagne gegen Kinderarmut gestartet

Brunnensaison eröffnet

„Lange Nacht der Bilder"-Anmeldeschluss

Digitale Kinder- und Jugendbeteiligung fördern

Abschluss der internationalen Wochen gegen Rassismus

Ausbildungshotel am Tierpark erfolgreich

Erster deutscher Schulergänzungsbau aus Holz

Queer-Lichtenberg unterstützen

Neuer Betreiber für KultSchule gesucht

Mietbeet in Wartenberg pachten

Virtuelle Reise nach Albanien

Lichtenberger Geschichte à la Sherlock Homes

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Treptow-Köpenick wird zu Tesla-City

Alle weg nach Malle? Von wegen...

Trauer um "Punker"-Maler Reinhart Hevicke

Müggelturm als Corona-Testzentrum - kein Scherz

"Basecamp" will Rathenauhallen in ein Kreativquartier verwandeln

Ordnungsamtler mussten Ostern Corona-Streife laufen

Best of Aprilscherz: Düsterhöft wechselt zur CDU, Müggelheim bekommt S-Bahnhof

Friedrichshagen erhält seinen größten Festsaal zurück

Aus SPANDAU meldet sich Carlotta Cölln:

Lieblingsorte der Spandauer:innen

Neue gymnasiale Oberstufe für die evangelische Schule

Erfassung rassistischer und diskriminierender Vorfälle 2020

Ferien-Tipps

Erste Falkeneier im Kirchturm der St. Nikolai Kirche

Es geht los: Neue Expressbuslinie

Gelegte Brände im Bezirk

Rattenplage in der Maulbeerallee

Verlosung

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Gegen Verdrängung: Sebahat Aslan engagiert sich beim Enteignen-Volksbegehren

Käuze, Falken, Kröten: Streng geschützte Tiere im Bezirk

Glaube und Gedenken: So war Ostern

Bebauen oder frei lassen: Die Debatte ums Tempelhofer Feld

Streit um Luxuswohnungen in Schöneberg: Das sagt die Linke dazu

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen:

Tests I: Diese Anlaufstellen gibt es im Bezirk

Tests II: So organisiert das Bezirksamt den Corona-Check fürs Verwaltungspersonal

"Traut man den Bürgern so wenig zu?" Leserin kritisiert Aufschüttung des Steinufers am Biesdorfer Baggersee

Raus an die frische Luft: Neue Tourismus-Website animiert auch zu Erkundungen im eigenen Bezirk

Wie steht's um Biesdorf, Kaulsdorf und Mahlsdorf? Bezirksamt lädt zum digitalen Stadtteildialog

