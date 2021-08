Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen mehr als 250.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Zivilen Ungehorsam mit Pinsel und Farbe übten Anwohnerinnen und Anwohner des Viertels um die Vinetastraße vor wenigen Tagen. Sie malten eigenhändig "Gehwegvorstreckungen" auf die Straße, um gegen den zunehmenden Durchgangsverkehr zu protestieren und die Sicherheit für Fußgänger zu verbessern. Ort des Aufbegehrens war eine Kita an der Kreuzung Schonensche Straße/Trelleborger Straße. "Seit Jahren setzen wir uns für eine sichere Verkehrssituation im Vinetakiez ein", sagt Anwohner Richard Mächtel. Bereits seit Anfang 2020 liege das Verkehrskonzept für einen „Kiezblock“ der BVV-Pankow vor, der den Durchgangsverkehr einbremsen soll. Passiert sei nichts. Mehr zum Thema im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

"Brennpunkte", „ungutes Gefühl“ und "Vermüllung": Probleme mit Obdachlosigkeit an Pankower Bahnhöfen nehmen zu – CDU fordert Strategieänderung

Stargarder Straße: Umbau zur Fahrradstraße startet mit erneuter Verzögerung

Verkleinerung des Thälmannparks: Bezirksverordnete lehnen den Einwohnerantrag gegen die Schul-Erweiterung in der Grünanlage ab

Büste repariert: Anton Saefkow hat seine abgeschlagene Nase wieder – und was ist mit dem Ohr?

Verkauf der Kulturbrauerei steht bevor: Wie reagiert die Bezirkspolitik?

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

Proteste zur anstehenden Räumung von Kisch&Co angekündigt

"Es ist eine tolle Herausforderung, hier zu leben und Politik zu machen": Stadtrat Andy Hehmke, Spitzenkandidat der SPD im Bezirk, erzählt von seinen Plänen für die nächste Legislatur

"Rettet die Gärten": Nachverdichtung bedroht grüne Hinterhof-Oasen

Über die Flüchtigkeit der Gegenwart: Ausstellung von Katja Pudor

35 Jahre Städtepartnerschaft mit San Rafael del Sur

Neue Fußgänger*innenzone Lausitzer Platz: Wann kommen die Poller aus der Versenkung?

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Bürgerbeteiligung? Streit nach Veranstaltung zur UNESCO-Nachnominierung der Waldsiedlung Zehlendorf

„Von einer besonderen Aura umschlossen”: Generationenwechsel in der „Mutter Fourage” in Wannsee – Lea Gryze und Jens Kunath leiten jetzt die Kulturscheune und Galerie

Konkrete Wünsche der Charité für das Klinikum Benjamin Franklin im Jahr 2030: Präventionsforschung, Telemedizin und eine neue Notaufnahme

Grüne Fassaden und ein Fahrradparkhaus: Bebauungsplan für den Bau von 2.500 Wohnungen in Lichterfelde-Süd nimmt Gestalt an

Auffahrunfall auf dem Beschleunigungsstreifen der A103: Mutter schwer verletzt, Kleinkind kam zur Beobachtung ins Krankenhaus

Philosophie-Café zu „Glück” und Yoga für Schwangere: Kennenlernwochen im neuen Stadtteilzentrum SüdOst

0:17 und 4:0: Hohe Niederlagen und Siege beim Südwest-Fußball

Wackliges Vergnügen für 2,90 Euro: E-Roller-Selbstversuch

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.