Von Tacheles-Mitgründer Hüseydin Arda Gedenkstätte Hohenschönhausen hat ein neues Kunstwerk

Durch die Gitterstäbe des ehemaligen Stasi-Gefängnisses ist die Wortskulptur „Freiheit“ des Künstlers Hüseydin Arda zu sehen. Arda hat das Kunstwerk aus Stahlblech bereits 2017 geschaffen, es ist nun eine Schenkung des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig an die Gedenkstätte Hohenschönhausen.

Der Berliner Beauftragte zur SED-Aufarbeitung, Frank Ebert, wird zur Einweihung eine Rede halten – sein erster offizieller Besuch. Im Anschluss gibt es einen Rundgang zum in diesem Jahr neu installierten Wegeleitsystem der Gedenkstätte.

Künstler Arda wurde 1969 in der Türkei geboren und war 1992 Mitbegründer des Kunsthaus Tacheles an der Oranienburger Straße, für dessen Erhaltung er sich einsetzte. Allerdings wurde das legendäre Kunsthaus in Mitte 2013 geräumt und ist mittlerweile Teil eines Luxusviertels. Dort, wo Arda früher Kunst gemacht hat, befindet sich heute ein Foto-Museum, und das Tacheles-Areal hat sich zum Symbol der Gentrifizierung gewandelt.

In den 1990er Jahren hatten Künstler den vom Abriss bedrohten Altbau an der Oranienburger Straße besetzt und daraus ein selbstverwaltetes Kunsthaus gemacht, bunt bemalt und jenseits von Kommerz, dafür links, alternativ, punkig und politisch. Auf der Freifläche hinter dem Kunsthaus wurden wilde Partys gefeiert, zwischen futuristischen Skulpturen, unter anderem aus russischen Kampfflugzeugen und Autobussen. Das Tacheles, ein Inbegriff des subkulturellen Lebens der Berliner Nachwendejahre. Das jetzige Stadtquartier „Am Tacheles“ hat damit nichts mehr zu tun: Luxusimmobilien und Büros.

Hüseyin Arda hat seine Werke auf zahlreichen Gemeinschafts- und Einzelausstellungen in Deutschland, Frankreich und in der Türkei gezeigt, einige seiner großformatigen Arbeiten sind auf öffentlichen Plätzen ausgestellt. Das Deutsche Historische Museum und das Deutsche Technikmuseum haben Werke des Bildhauers erworben, die teilweise Teil der jeweiligen Dauerausstellungen sind.

Sie möchten mehr aus Lichtenberg lesen? Robert Klages berichtet in seinem aktuellen Newsletter auch über diese Themen:

Klangkunst zum Thema Lichtverschmutzung: Sprechende Motten am Bahnhof Berlin-Lichtenberg

Antikapitalistisch und ökologisch: zu Besuch im Hausprojekt „Wönnich 103“

Gedenkstätte Hohenschönhausen enthüllt Kunstwerk von ehemaligem Tacheles-Mitgründer

Lichtenberg gibt am wenigsten Geld für Schulreinigungen aus

Karlshorst soll Malala-Yousafzai-Platz bekommen

Boote ins Wasser lassen: Rummelsburger Bucht soll Slipanlage bekommen

Bei Neubau wird lieber Strafe gezahlt statt Bäume gepflanzt: Projekt „Hausbaum“ soll helfen

„Safe Places“ speziell für Frauen, inter-, trans-, nicht binäre-, und agender* Personen soll kommen

Fußballer der 47er siegen im Lichtenberg-Derby gegen Sparta

Wenn Sie Anregungen, Kritik oder gern auch Lob zu unserer Bezirksberichterstattung loswerden wollen, schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden. Auch Glückwünsche zu diversen Anlässen können Sie gerne im Newsletter bei uns hinterlegen. Bitte an robert.klages@tagesspiegel.de.