Symbol der Gentrifizierung Am Tacheles zeigt sich das neue Berlin

Berlin hat ein neues „zeitgenössisches Museum der Fotografie, Kunst und Kultur.“ Ein Dreiklang, der mich stutzig macht. Ein Museum der Fotografie ist erwartbar in einem Gebäude, das sich „Fotografiska“ nennt und höchste Instagrammability für Individuen und Besuchergruppen bietet. Es ist ja alles so schön bunt hier im Treppenhaus und den ehemaligen Atelieretagen. Hier kann sich jede und jeder wunderbar selbst inszenieren und mit einem Glas in der Hand durch die Räume schlendern.