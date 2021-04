Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit rund 245.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Aus jedem Bezirk gibt es stets Zahlen, Nachrichten und Hintergründe zur Coronakrise sowie viele weitere Themen, hier ein aktueller Überblick:

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Es gibt Neuigkeiten von Berlins bekanntestem Fischer, Klaus Hidde, 67 Jahre alt. Er stammt aus der letzten Fischersfamilie in Berlin-Tiefwerder. Deutschlandweit bekannt wurde er, weil Hidde Berlins Krebsplage im Tiergarten und Britzer Garten bekämpft hat. Früher hat er in der Altstadt von Berlin-Spandau gearbeitet. Jetzt soll er zwei beliebte Badeseen vor der nächsten Krebsplage retten. Denn die Tiere haben keine Feinde, vertreiben andere Krebse. "Es könnten Tonnen sein", verrät Hidde im Newsletter. Welche zwei Seen betroffen sind, wie die Tiere aus den USA in den See kamen, ob die Krebse schmecken und wo es die gibt - verrät der Fischer im Interview mit dem Spandau-Newsletter.



Außerdem geht es um diese Themen:

Es tut sich was an Spandaus ältester Kneipe: Die Geschichte einer legendären Ruine im Newsletter

Fränkische Straßennamen in Berlin-Kladow: Eine bayrische Zeitung rätselt jetzt mit

Hilferuf der Nachbarn im Newsletter: "Autos und Lkws fahren über unsere Bürgersteige"

Kein Platz an der BVG-Haltestelle - doch jetzt beginnt der Umbau an den Arcaden: Stadtrat stellt die Pläne für die Klosterstraße im Newsletter vor

Wieder "Jagow15": Diesmal war es eine Bombendrohung

Leserinnen und Leser erzählen im Newsletter, welche Spandauer Orte sie in der Coronakrise vermissen

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Ein kleiner Wald in Form eines Flugzeuges: Die Mariendorferin Drea Berg hatte schon in den Neunzigern Ideen fürs Tempelhofer Feld

Kein Anschluss am Container: Darum stehen die Tempohomes weiter leer

Radeln, parken, liefern: Die Sorgen der Händler am Tempelhofer Damm

Räumungstermin für die Potse: Proteste in der linken Szene

Personal für den Mietendeckel: So werden die Mitarbeiter jetzt eingesetzt

Engagement für Ältere: Peter Witt ist jetzt Vorsitzender der Seniorenvertretung

Schöneberger Schätze: Die Kunstwerke aus dem Museumsdepot

Die Playlists der SPD-Kandidatinnen und Kandidaten: Was Kevin Kühnert & Co gerne hören

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen:

Umweltschützer protestieren gegen TVO - doch Bezirkspolitik unterstützt geschlossen den Bau der Schnellstraße

Nur noch mit Termin: Die Folgen der Coronakrise für niedrigschwellige Beratung bei seelischen Krisen

Kombibad mit 50-Meter-Becken in der Schwimmhalle? SPD-Kandidat fordert Platz für Wettkämpfe

Wohnen, wo andere arbeiten: Masterplan für Georg-Knorr-Park nach Chipperfield-Entwurf liegt vor

