Klimaaktivisten der Gruppe „Aufstand der letzten Generation“ haben mit Verkehrsblockaden für eine nachhaltige Landwirtschaft und gegen die Verschwendung von Lebensmitteln protestiert. Sie versperrten am Montagmorgen eine Auffahrt zur Autobahn A103 am Rathaus Steglitz.

Nach Polizeiangaben handelte sich sich um die Einfahrt Wolfensteindamm in Richtung Schöneberg, die Schlossstraße musste deshalb gesperrt werden, der Rückstau war beträchtlich. Zudem gab es eine Blockade auf der Bundesstraße 109 Prenzlauer Promenade in Prenzlauer Berg an der Ecke zur Granitzstraße.

Nach Angaben der Aktivisten begann die Blockade um 8 Uhr. Wenig später gab es erste Räumungsmaßnahmen der Polizei, kurz vor 9.30 Uhr meldete die Verkehrsinformationszentrale, die A103 könne wieder befahren werden. Die Gruppe sprach in einer Pressemitteilung von Dutzenden Teilnehmern, eine Sprecherin der Polizei gab die Zahl zunächst zurückhaltend mit "mehreren Personen" an.

Unter dem Motto "Essen retten - Leben retten" forderten die Aktivisten die Bundesregierung auf, eine "zukunftstaugliche Agrarwende" bis zum Jahr 2030 umzusetzen. Außerdem solle sie sofort ein "Essen-Retten-Gesetz" erlassen, das große Supermärkte verpflichte, "noch genießbares Essen zur Verfügung zu stellen und somit gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen".

Beide Maßnahmen würden helfen, den Ausstoß an Treibhausgasen in Deutschland effektiv zu reduzieren und die globale Erwärmung zu begrenzen, hieß es in der Mitteilung.

Aktivisten zu Özdemir: "Schöne Worte reichen nicht"

Der neue Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hatte Ende Dezember in Aussicht gestellt, die Rahmenbedingungen für Lebensmittelspenden des Einzelhandels verbessern zu wollen, "damit nicht mehr so viel weggeworfen wird". Unter anderem gehe es um haftungsrechtliche Fragen. Zudem kritisierte Özdemir die Strafbarkeit des "Containerns", also des Herausnehmens von Lebensmitteln aus den Abfallcontainern von Supermärkten.

Die Aktivisten erkannten das in ihrer Mitteilung vom Montag an. "Aber schöne Worte reichen nicht – jetzt braucht es Handlungen!", erklärten sie. Sie kündigten an, den Protest so lange fortführen zu wollen, bis ein entsprechendes Gesetz erlassen werde.

Bundesregierung soll Klimakrise als Notfall behandeln

Die Gruppe war im vergangenen September bekannt geworden, als einige Aktivisten mit einem wochenlangen Hungerstreik vor dem Reichstagsgebäude für eine entschiedenere Klimapolitik eintraten. Die Aktion erlangte auch deshalb große Aufmerksamkeit, weil sie in die Schlussphase des Bundestagswahlkampfs fiel.

Am Ende sicherte der damalige Kanzlerkandidat der SPD und jetzige Bundeskanzler Olaf Scholz den verbliebenen beiden Aktivisten Henning Jeschke und Lea Bonasera ein Gespräch zu. Daraufhin beendeten diese den Hungerstreik. Das Gespräch fand schließlich einige Wochen später statt. Bei dieser Gelegenheit trugen sie auch ihre Forderung nach einem "Essen-Retten-Gesetz".

"Seit unserer Forderung Anfang Dezember ist nichts passiert", beklagte Bonasera nun in der Mitteilung vom Montag. "Bisher hören wir immer nur, dass es ein wichtiges Thema sei - aber wir brauchen das Essen-Retten-Gesetz jetzt." Die Klimakrise müsse von der Bundesregierung als Notfall behandelt werden.