Bootsfahrt, Bellevue, Brandenburger Tor Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kommt nach Berlin – das sind die Programmpunkte

Eine Bootsfahrt mit Olaf Scholz, ein Bankett im Schloss Bellevue und eine Rede vor der Dresdner Frauenkirche: Von Sonntagabend bis Dienstagabend sind Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte in Deutschland unterwegs. Empfangen und begleitet werden die Macrons von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender.

In den rund 48 Stunden macht das Paar Station in drei Bundesländern: Baden-Württemberg, Berlin und schließlich Sachsen. Auf dem Sightseeing-Programm für die Hauptstadt stehen nicht nur eine Spreefahrt, das Schloss Bellevue und das Brandenburger Tor, sondern auch die Malzfabrik in Berlin-Schöneberg. Wir fassen die Stationen und einzelnen Programmpunkte zusammen.

Macron in Baden-Württemberg: Das Programm für Montag (3.7.2023)* Ankunft in Stuttgart am Sonntagabend (2. Juli 2023)

am Sonntagabend (2. Juli 2023) Schloss Ludwigsburg am Montag (3. Juli 2023) ab 9 Uhr: Begrüßung mit militärischen Ehren im Schlossgarten mit Frank-Walter Steinmeier Macron trifft Ministerpräsident Winfried Kretschmann

Deutsch-Französisches Instituts, Ludwigsburg (Emmanuel Macron und Frank-Walter Steinmeier) Jubiläumsveranstaltung zum 75-jährigen Bestehen des Instituts 9:45 Uhr: Diskussion zum Thema Künstliche Intelligenz

Goethe-Gymnasium, Ludwigsburg (Brigitte Macron und Elke Büdenbender) Teilnahme an einem Workshop zum Thema Cybermobbing Begegnungen mit Schülerinnen und Schülern

Macron in Berlin: Das Programm für Montag (3.7.2023) Schloss Bellevue: ab 14 Uhr: Frank-Walter Steinmeier empfängt und begrüßt Emmanuel Macron am Schlossportal Eintrag in das Gästebuch Pressekonferenz

Bootsfahrt auf der Spree Dauer: 15 Minuten Strecke: vom Bootsanleger Schloss Bellevue zum Bundestag

Brandenburger Tor Macron trifft Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner. 15:30 Uhr: Gemeinsamer Gang durch das Brandenburger Tor 15:45 Uhr: Symbolischer Startschuss für den Sportsommer 2024 am Pariser Platz

Malzfabrik, Berlin-Schöneberg 17 Uhr: Besuch des Zukunftscamps des Deutsch-Französischen Jugendwerks

Schloss Bellevue: 20 Uhr: Staatsbankett mit rund 200 Gästen

Macron in Sachsen: Das Programm für Dienstag (4.7.2023) Ankunft in Dresden (Anreise per Zug)

(Anreise per Zug) Schloss Moritzburg ab 12:30 Uhr: Macron trifft Ministerpräsident Michael Kretschmer

Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme 14 Uhr: Besuch und Besichtigung (Emmanuel Macron und Frank-Walter Steinmeier)

Grünes Gewölbe 14:15 Uhr: Besichtigung der historischen Museumssammlung (Brigitte Macron und Elke Büdenbender)

Dresdner Altstadt ab 15:30 Uhr: Gemeinsamer Gang zur Frauenkirche

Dresdner Frauenkirche Auftritt auf dem Neumarkt beim Europafest 16:30 Uhr: Macron hält eine Rede 17:30 Uhr: Treffen mit dem Nachwuchskräftenetzwerk „Generation Europa“

Bereits am 6. Juni 2023 trafen sich Bundeskanzler Olaf Scholz und Emmanuel Macron. Auf dem Programm stand ein gemeinsames Abendessen im Potsdamer Restaurant „Kochzimmer“. © picture alliance/dpa/dpa Pool

Staatsbesuch: Warum kommt Macron nach Deutschland?

Mit dem Staatsbesuch von Macron soll das 60-jährige Bestehen des Élysée-Vertrages gewürdigt werden. Am 22. Januar 1963 hatten die beiden Staatsmänner Charles de Gaulle und Konrad Adenauer den „Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit“ unterzeichnet. Es ist der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten hierzulande seit 23 Jahren.

1. Station: Macron in Baden-Württemberg

Bereits am Sonntag werden die Macrons in der baden-württembergischen Hauptstadt Stuttgart erwartet. Das offizielle Besuchsprogramm soll dann Medienberichten zufolge am Montag beginnen.

Zum Auftakt ist eine Begrüßung mit militärischen Ehren im Garten von Schloss Ludwigsburg geplant – in Anwesenheit einer Abordnung der Deutsch-Französischen Brigade. Auch der Ministerpräsident Baden-Württembergs Winfried Kretschmann wird bei dem Empfang zugegen sein.

Anschließend werden Präsident Macron und Bundespräsident Steinmeier zu einer Jubiläumsveranstaltung anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Deutsch-Französischen Instituts (DFI) in Ludwigsburg erwartet. Hier nehmen die beiden Staatsmänner an einer Diskussion zum Thema Künstliche Intelligenz teil.

Frank-Walter Steinmeiers Frau Elke Büdenbender und Brigitte Macron besuchen währenddessen das Goethe-Gymnasium in Ludwigsburg, wo sie nach Angaben des Bundespräsidialamtes an einem Workshop teilnehmen und sich mit Schülerinnen und Schülern unterhalten werden.

Ein Ort mit Symbolkraft: Schloss Ludwigsburg Der Auftaktort des Staatsbesuchs hat Geschichte und wurde mutmaßlich ganz bewusst gewählt: Auf Schloss Ludwigsburg hatte 1962 der damalige Präsident Charles de Gaulle seine historische „Rede an die Jugend“ gehalten. Die Ansprache ebnete den Weg zur Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags im Pariser Élysée-Palast im folgenden Jahr. Damit wurde die Aussöhnung der beiden Länder nach dem Zweiten Weltkrieg besiegelt, in dem de Gaulle den Widerstand gegen die deutschen Besatzer angeführt hatte.

2. Station: Macron in Berlin

Im Anschluss reisen die Macrons noch am Montag nach Berlin weiter, wo sie zu einer Pressekonferenz im Schloss Bellevue erwartet werden. Danach steht eine Spreefahrt mit Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Programm.

Anschließend wird der französische Präsident gemeinsam mit Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner durch das Brandenburger Tor laufen.

Außerdem soll auf dem Pariser Platz direkt vor dem Berliner Wahrzeichen in Anwesenheit von Steinmeier der symbolische Startschuss für den Sportsommer 2024 fallen, berichtet das Bundespräsidialamt. Im kommenden Jahr finden in Paris die Olympischen Sommerspiele und in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft der Männer statt.

Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte Frankreichs Präsident Macron bei einem Deutschlandbesuch die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam. © picture alliance/dpa/dpa Pool

Am späten Montagnachmittag besuchen Macron und Steinmeier die Malzfabrik in Berlin-Schöneberg, wo sie das Zukunftscamp des Deutsch-Französischen Jugendwerks besichtigen wollen. Das Jugendwerk feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen, die beiden Präsidenten sind traditionell Schirmherren.

Am Abend ist im Schloss Bellevue ein Staatsbankett zu Ehren der Macrons geplant, zu dem insgesamt rund 200 Gäste erwartet werden. Die rund 60 jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des deutsch-französischen Zukunftscamps werden ebenfalls zugegen sein, darunter auch etwa 20 ukrainische junge Menschen.

3. Station: Macron in Sachsen

Am nächsten Tag (Dienstag, 4. Juli 2023) reisen die Paare gemeinsam mit dem Zug in die sächsische Landeshauptstadt Dresden.

Zur Mittagszeit steht hier ein Besuch in der Nähe von Schloss Moritzburg auf dem Programm, wo Macron den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer treffen soll.

Am Nachmittag ist die Besichtigung des Fraunhofer-Instituts für Photonische Mikrosysteme (IPMS) in Dresden geplant. Mit dem Besuch soll die Bedeutung Dresdens als führender Hochtechnologie-Standort Europas unterstrichen werden. Dem Bundespräsidialamt zufolge sei der Schwerpunkt Ostdeutschland beim französischen Staatsbesuch ganz bewusst gewählt worden.

Elke Büdenbender und Brigitte Macron werden am Nachmittag im Grünen Gewölbe erwartet, wo sie die historische Museumssammlung besichtigen werden.

Zum Abschluss des Staatsbesuches ist ein gemeinsamer Gang durch die Dresdner Altstadt zur Frauenkirche geplant. Auf dem zentral gelegenen Neumarkt direkt vor der Frauenkirche wird der französische Präsident beim Europafest erwartet.

Vor großem Publikum will Macron dem Élysée-Palast zufolge eine „sehr wichtige Rede“ halten, in der die deutsch-französischen Beziehungen und die Europäische Union behandelt werden sollen.

Bevor die Macrons die Rückreise antreten, ist in Dresden noch ein Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern des deutsch-französischen Nachwuchskräftenetzwerks „Generation Europa“ geplant. (mit Agenturen)