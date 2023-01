Bundes-SPD will bei Autobahn-Plänen bleiben : Chancen für Stopp der A100-Verlängerung in Berlin sinken

Neben der FDP will nun auch die SPD-Fraktion im Bundestag am Plan festhalten. Verkehrssenatorin Jarasch von den Grünen nimmt nun Kanzler Scholz in die Pflicht.