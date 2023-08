Bundesregierung in Berlin lädt ein Das gibt es beim Tag der offenen Tür in den Ministerien zu entdecken

Die Bundesregierung lädt Bürgerinnen und Bürger am Samstag, 19. August und Sonntag, 20. August, jeweils ab 10 Uhr in die Ministerien und ins Kanzleramt ein. Sogar mehrere Bundesminister werden dabei sein, sich den Fragen der Besucher stellen und persönlich mit ihnen ins Gespräch kommen.

Außerdem bieten die Ministerien unter anderem Hüpfburgen, Massagen, Rockmusik und jede Menge Essen an und präsentieren sich als Arbeitgeber. Bis auf das Außen- und das Entwicklungsministerium nehmen alle Ministerien Teil. Ein Überblick über die spannendsten Programmpunkte.

Astronaut Matthias Maurer und das WM-Finale der Frauen

Im Bundeswirtschaftsministerium gibt es die Möglichkeit, die drei Gewinnerspiele des Deutschen Computerspielpreises 2023 zu testen. Robert Habeck (Grüne) selbst wird nicht anwesend sein, dafür lädt das Ministerium am Sonntag um 11.45 Uhr den deutschen ESA-Astronauten Matthias Maurer ein. Außerdem führt das Theater „Die Mimosen“ am Samstag um 11 Uhr und um 16.45 Uhr sowie am Sonntag um 13.30 Uhr das Stück „Josephine und die Brüder des Windes“ auf.

Familienministerin Lisa Paus (Grüne) tritt am Samstag in ihrem Haus in gleich zwei Talkrunden um 13.15 Uhr und 14.30 Uhr auf. Sie spricht über die Unterstützung für demenzkranke Menschen und über die Zukunft von Engagement in der Bevölkerung. Wer sich schon immer einmal wie ein Bundesminister fühlen wollte, kann sich am Redepult von Lisa Paus an der Pressewand fotografieren lassen. Am Sonntag gibt es pünktlich zum Anpfiff des Finales der Frauen-WM um 12 Uhr sogar ein Public Viewing.

Robert Habeck (Grüne), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, ist beim Tag der offenen Tür in diesem Jahr nicht persönlich dabei. © picture alliance/dpa/Kay Nietfeld

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) begrüßt die Besucher seines Ministeriums am Sonntag um 12 Uhr persönlich, gibt dann auf der Bühne ein Interview und tritt anschließend mit dem Publikum in den direkten Dialog. Um 14.45 Uhr spricht Heil dann noch einmal im Bundespresseamt in der Dorotheenstraße zum Thema Fachkräftezuwanderung. Währenddessen bietet sein Ministerium eine Hausführung, auch speziell für Kinder, an.

Geschichtsträchtige Vergangenheit des Finanzministeriums erkunden

Alle teilnehmenden Ministerien bieten eigene Hausführungen an. Besonders spannend dürften die im Detlev-Rohwedder-Haus, dem heutigen Bundesfinanzministerium, werden. Das Gebäude war in der Zeit des Nationalsozialismus der Sitz des Reichsluftfahrtministeriums. Als Stahlbetonskelettbau mit Flachdach gilt es als typisches Beispiel für NS-Architektur. Der Deutsche Volksrat gründete 1949 dort die DDR. 1961 hielt Walter Ulbricht, der damalige Vorsitzende des DDR-Staatsrats, im Detlev-Rohwedder-Haus seine berühmte Pressekonferenz, bei der er sagte: „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.“

Am Tag der offenen Tür möchte das Bundesfinanzministerium mit einem Biergarten und einer Laserzielanlage des Zolls für Unterhaltung sorgen. Außerdem wird die Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll, die Spezialeinheit der Zollverwaltung, gemeinsam mit einer Hunde-Staffel vor Ort sein. Am Sonntag kommt auch Finanzminister Christian Lindner (FPD) selbst zum Tag der offenen Tür und stellt sich um 13 Uhr den Besucher-Fragen.

Zwischen künstlicher Intelligenz und Bienen-Beobachtung

Das Bundesministerium für Verkehr und Digitales nutzt beim Tag der offenen Tür künstliche Intelligenz, um Bilder von seinen Besuchern zu erstellen. Es klärt außerdem über sogenannte digitale Zwillinge auf – digitale Duplikate von echten Objekten. Daneben stehen für die Besucher ein Auto-Aufprallsimulator, Reaktionstests fürs E-Scooter-Fahren oder das Mitfahren auf einer 20 bis 30 Meter hohen, mechanischen Hubarbeitsbühne bereit.

Das Bildungs- und Forschungsministerium legt seinen Programmschwerpunkt auf das Universum: Es bietet einen Lego-Nachbau des berühmten ALMA-Radioteleskops in der Atacama-Wüste in Chile, ein hauseigenes Planetarium, Astronautentraining und eine Ausstellung zu Fusionsforschung an. Das Landwirtschaftsministerium führt seine Gäste derweil mehrmals am Tag zu den hauseigenen Bienenstöcken.

Staatsbesuch bei Bundeskanzler Scholz

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) öffnet seine Türen. Im Kanzleramt stehen unter anderem Quizze und Informationsstände zum Bundesnachrichtendienst, die Nachstellung eines Staatsbesuchs mit Dienstwagen sowie eine Open-Air-Bühne für die Besucher bereit. Am Samstag um 13 Uhr begrüßen erst Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt und danach Fußballweltmeister Philipp Lahm, der Turnierdirektor für die Europameisterschaft 2024 ist, die Gäste. Am Sonntag um 14 Uhr besucht auch Scholz den Tag der offenen Tür im Kanzleramt.

Im vergangenen Jahr konnten Kinder im Kanzlergarten einen Hubschrauber der Bundespolizei bestaunen. © picture alliance / Flashpic/Jens Krick

Justizminister Marco Buschmann (FDP) kommt am Samstag um 10.30 Uhr, Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) um 13 Uhr und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) um 14.15 Uhr zum Bühnengespräch ins Bundespresseamt. Am Sonntag spricht Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) dort um 11 Uhr zur Zeitenwende in der Außen- und Sicherheitspolitik und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) um 17.15 Uhr zu klimafreundlichem Bauen.

Eine Anmeldung bei den einzelnen Ministerien ist nicht nötig, der Eintritt ist kostenfrei. Am 9. September findet noch der Tag des offenen Schlosses statt, bei dem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Bürgerinnen und Bürger am Schloss Bellevue begrüßt. Hier gibt es Tickets für den Tag.