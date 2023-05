Bundestag soll Spende an Berliner CDU prüfen Korruptionsbekämpfer schalten sich im Gröner-Wegner-Fall ein

Die Parteispenden des Immobilienunternehmers Christoph Gröner an die Berliner CDU könnten zu einem Fall für den Bundestag – und für Berlins Regierung- und CDU-Landeschef Kai Wegner zur Belastungsprobe werden. Die Korruptionsbekämpfer von Transparency International haben Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) per Schreiben zu einer „Prüfung potenziell illegaler Parteispenden“ aufgefordert. Anlass sind Recherchen des Tagesspiegels und des Tagesspiegel-Newsletters Checkpoint.

Dabei geht es um 800.000 Euro für die Berliner CDU ein Jahr vor der Abgeordnetenhauswahl 2021 und Aussagen Gröners, er habe die Spenden an Bedingungen geknüpft. Zwar distanzierte sich der Unternehmer am Dienstag von derlei Aussagen, diese seien „im Affekt“ gefallen. Zuvor hatte auch Wegner, seit drei Wochen Regierungschef in Berlin, Gröners Aussagen widersprechen und erklären lassen, dass es zu Parteispenden an die CDU „keine Nebenabreden“ gegeben habe. Doch aus Sicht von Transparency International reichen die bisherigen Widersprüche für eine Prüfung durch die Bundestagsverwaltung.

Transparency fordert gründliche und transparente Prüfung

„Anlass sind die von Herrn Gröner wiederholten öffentlichen Aussagen, konkrete Bedingungen und Forderungen an diese Parteispenden geknüpft zu haben“, heißt es im Schreiben der Organisation an Bundestagspräsidentin Bas. „Eine der von ihm explizit formulierten Bedingungen bezieht sich auf die Ausgestaltung des Berliner Mietendeckels und betrifft damit direkt Herrn Gröners privatwirtschaftliche Tätigkeit als Immobilienunternehmer.“

Die mündliche Versicherung, Herr Wegner sei durch eine solche Spende nicht beeinflussbar, ist hier unzureichend. Transpareny Deutschland

Um Korruption und sachwidrige Einflussnahme auf die Parteiarbeit zu verhindern, dürften Parteien nach dem Gesetz jedoch keine Spenden annehmen, „die der Partei erkennbar in Erwartung oder als Gegenleistung eines bestimmten wirtschaftlichen oder politischen Vorteils gewährt werden“.

Nötig sei eine „gründliche und transparente juristische Prüfung“ der Parteispenden des Unternehmers an die CDU. „Wir erwarten ebenfalls von Herrn Wegner und der Berliner CDU zügige Aufklärung“, erklärten Knut Deimer und Sarina Korte, Chefs der Regionalgruppe Berlin/Brandenburg von Transparency Deutschland. „Die mündliche Versicherung, Herr Wegner sei durch eine solche Spende nicht beeinflussbar, ist hier unzureichend.“

In einem Schreiben an die Bundestagspräsidentin hatte auch die Berliner Linke am Mittwoch um eine Überprüfung der Parteispende gebeten.

Gröner hatte der Berliner CDU im Jahr 2020 in zwei Tranchen 800.000 Euro gespendet: im März 300.000 Euro als Privatperson, im Dezember 500.000 Euro von seiner Firma „Gröner Family Office GmbH“.

Heimkinder und Mietendeckel

Im Tagesspiegel-Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ sagte Gröner dazu zunächst: „Ich habe eine einzige Forderung an den Herrn Wegner gestellt, und die war die, dass ich gesagt habe, Kinder im Kinderheim, die behindert sind, sollen bitte in Zukunft den gleichen Kleidersatz kriegen wie Kinder, die nicht behindert sind. Da wir sehr viele Kinder in Berlin betreuen, über zweieinhalbtausend in Kinderheimen, habe ich mir erlaubt, eine solche Forderung in den Raum zu stellen. Der werde ich auch konsequent nachgehen, das erwarte ich.“ Und weiter: „Ich werde es prüfen. Das ist sozusagen schriftlich fixiert.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Und bereits 2021 hatte Gröner die Spenden im Interview mit dem Deutschlandfunk nicht nur mit seiner Forderung nach mehr Geld für Kinder in Kinderheimen verknüpft – sondern auch mit dem später in Karlsruhe gekippten Mietendeckel: „Wenn das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel nicht abschafft, dann möchte ich auch, dass die CDU den nicht abschafft, aber modifiziert“. Zudem forderte Gröner, „dass wir (…) Kommunikationsebene aufbauen“ – wegen seines sozialen Engagements für Kinderheime.

Nach Wegners Klarstellung rudert Gröner zurück

Regierungschef Wegner widersprach nun energisch. Dem Tagesspiegel sagte er zu den Spenden: „Das alles Entscheidende ist doch, dass man davon politische Entscheidungen nicht abhängig macht. Das werde ich nie tun. Und das weiß auch jeder.“

Erst nach Wegners Klarstellung ruderte auch Gröner zurück. Er habe im Zusammenhang mit den Spenden „nie eine Bitte geäußert, einen Wunsch erklärt, noch eine Bedingung gestellt“, erklärte er. „Und wenn ich etwas anderes gesagt habe, dann war es im Affekt und sollte ausschließlich klarstellen, dass wir keinen wirtschaftlichen Vorteil davon haben, wenn wir eine Parteispende vergeben.“

Auch die Gröner Family Office GmbH bezeichnete eine Verbindung zwischen Spende und Forderung nun als „falsch“. In den vergangenen Tagen sei in der Öffentlichkeit eine Diskussion entstanden, die diesen Zusammenhang „konstruieren möchte“. Gröner selbst erklärte, die Gesellschaft solle sich „nicht auf Parteispenden, sondern auf die Chancengerechtigkeit von Kindern“ konzentrieren.