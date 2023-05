Kai Wegner über Klima-Aktivisten und Drogen „Wir wollen bis zu fünf Tage Präventivgewahrsam ermöglichen“

Herr Wegner, nach einem Vierteljahrhundert regiert die CDU wieder die deutsche Hauptstadt, das vermeintlich links-alternative, chaotische Berlin. Was bedeutet dieser konservative Epochenwechsel: Muss das Berghain die Schließung befürchten, vertreiben Sie die Dealer aus dem Görlitzer Park mit Razzien?

Keine Sorge, wir werden das Berghain nicht schließen! Im Gegenteil. Die Berliner CDU war in den letzten Jahren ein starker Partner der Clubs. Berlins Nachtleben ist legendär und zudem für die Stadt ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Menschen aus der ganzen Welt kommen doch auch wegen der Clubkultur in die Stadt – das ist uns sehr bewusst.