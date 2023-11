Bundesweite Mobilisierung für Großdemo Tausende Teilnehmer bei Palästina-Protest in Berlin erwartet

Am Sonnabend haben mehrere pro-palästinensische Gruppierungen eine Kundgebung unter dem Titel „Demokratische Grundrechte verteidigen: Meinungsfreiheit auch für Palästinenser:innen“ angemeldet, die um 14 Uhr in der Nähe des Alexanderplatzes am Neptunbrunnen beginnen soll.

Anschließend soll die Route am Humboldt-Forum vorbei über die Straße Unter den Linden, die Friedrichstraße und die Leipziger Straße zum Potsdamer Platz führen. Angemeldet sind 1000 Teilnehmende, Szenebeobachter rechnen allerdings mit deutlich mehr Menschen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Für die Kundgebung wird berlin- und bundesweit seit Tagen mobilisiert. Hinter dem Aufruf steckt ein Bündnis aus dem linken, Palästina-solidarischen Milieu. Darunter sind die „Palästina Kampagne“ und die „Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost“, die unter der Überschrift „Free Palestine will not be cancelled“ zu der Kundgebung aufrufen. Die Lage wird möglicherweise verschärft durch das bundesweite Verbot des Netzwerks Samidoun vom Donnerstag.

Eine Polizeisprecherin teilte am Freitag dem RBB mit, dass die Polizei auch auf einen größeren Zulauf vorbereitet sei. Demnach gibt es einen breiten Auflagenkatalog für die Großdemonstration.

Neben dem Verbot von gewaltverherrlichenden, antisemitischen sowie antiisraelischen Aktionen für die Demonstrierenden ist auch der israelfeindliche Ausruf „From the river to the sea“ untersagt. Die Staatsanwaltschaft hatte die Verwendung der Parole kürzlich als strafbar eingeordnet. Mit dem Satz ist gemeint, es solle ein freies Palästina geben auf einem Gebiet vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer – dort, wo sich jetzt Israel befindet.

Ein besonderes Augenmerk bekommt auch das kürzlich ausgerufene Betätigungsverbot für Samidoun und Hamas: Symbole, Fahnen, das Werben und auch Ausrufe der beiden radikal-islamischen Gruppierungen ist strengstens untersagt. Selbiges gilt für die PFLP (Volksfront zur Befreiung Palästinas). Auch Palästina-Flaggen sowie Palästinensertücher (Kufiya) könnten von der Polizei eingezogen werden, wenn sie zu verbotenen Zwecken unterstützend genutzt werden, berichtete der RBB.

Nach Aussagen der Polizeisprecherin werde die Polizei die Erfüllung Auflagen zum Beginn der Veranstaltung ausgiebig prüfen.

In den vergangenen Wochen war es bei pro-palästinensischen Demonstrationen immer wieder zu antisemitischen Parolen und Ausschreitungen gekommen. Am Donnerstag und Freitag verliefen zwei kleinere Kundgebungen weitgehend friedlich. Teilnehmende legitimierten allerdings auch hier den Terror der Hamas und riefen mit Slogans wie „Von Dahlem bis nach Gaza – Yallah Intifada“ zu Gewalt auf.