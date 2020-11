Spandau war lange unauffällig. Die Kurve der bestätigten Neuinfektionen dümpelte im Mittelfeld, war nicht so flach wie in Treptow-Köpenick oder Marzahn-Hellersdorf, aber bei weitem nicht so steil wie in Friedrichshain-Kreuzberg oder Neukölln. Doch seit einer Woche steigt sie stark und seit Freitag ist Spandau Spitzenreiter.

Für Samstag meldete die Berliner Senatsverwaltung eine Sieben-Tages-Inzidenz von 309. Am Sonntag lag sie bei 314,8. Wie konnte das passieren? Brennpunkt soll unter anderem die Siedlung Falkenhagener Feld sein. Die besteht zu weiten Teilen aus vier- bis 16-stöckigen Plattenbauten. Viele Familien mit mehreren Kindern leben dort in kleinen Wohnungen.

Die Amtsärztin von Spandau, Gudrun Widders, sagte dem rbb: „Das hat schon erheblichen Einfluss darauf, dass sich Infektionen gut verbreiten können, wenn Menschen auf relativ engem Raum dicht leben.“ Überwiegend betroffen seien junge Menschen zwischen 20 und 40 Jahren. Das Gesundheitsamt soll nun Verstärkung aus dem Bauamt und dem Grünflächenamt bekommen.

In den Schulen seien die Fallmeldungen allerdings rückläufig, sagte Widders. In den Gymnasien würden nun Masken getragen. Der Effekt solcher Maßnahmen mache sich bemerkbar.

Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100000 Einwohner lag am Samstag berlinweit bei 200,9. Am Sonntag lag sie mit 202 leicht darüber. Die Kurve flacht langsam ab – am höchsten war sie am 18. November mit 236. Die Zahlen liegen aber noch immer vier Mal so hoch wie der ursprünglich festgelegte Alarmwert von 50 Neuinfektionen pro 100000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Eine weitere schlechte Nachricht: Die Berliner Corona-Ampel zur Überwachung der freien Intensivbetten stand am Samstag auf Rot. 25,3 Prozent der Betten auf Intensivstationen waren laut dem Corona-Lagebericht der Gesundheitsverwaltung mit Covid-19-Patienten belegt. Am Sonntag lag der Wert mit 24,2 Prozent nur knapp darunter. Es ist die einzige der drei Corona-Ampeln, die zuvor noch nie rot war.