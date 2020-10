Hier finden Sie einen Überblick über die zurzeit in Berlin gültigen Corona-Regeln. Wo muss eine Maske getragen werden? Wie viele Leute dürfen sich miteinander treffen? Und sind Geburtstagsfeiern noch erlaubt?

Noch am Mittwoch will sich der Senat zu Ergebnissen aus der Schalte zwischen Kanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs äußern, am Donnerstag könnte Berlins Regierung abermals nachjustieren bei den Maßnahmen.

Dies ist der aktuell geltende Stand der Verbote und Gebote:

Kontaktbeschränkungen

Der Senat empfiehlt, die physisch sozialen Kontakte gering zu halten, der Mindestabstand von 1,5 Metern soll wann immer möglich eingehalten werden. Beim Sport, in Bus und Bahn, bei körpernahen Dienstleistungen (etwa beim Friseur) oder in Kindergärten kann der Abstand - "wenn nötig" - unterschritten werden.

Seit dem 10. Oktober gilt allerdings auch das sogenannte Vereinzelungsgebot. Das bedeutet, dass zwischen 23 Uhr bis 6 Uhr nur noch höchstens fünf Personen gemeinsam oder zwei Haushalte zusammen im öffentlichen Raum unterwegs sein dürfen - das gilt insbesondere für Straßen, Parks und Plätze.

Eine ähnliche Beschränkung gilt für Treffen in geschlossenen Räumen. Hier darf ein Haushalt maximal fünf Gäste empfangen oder die Mitglieder zweier Haushalte dürfen sich treffen.

Sperrstunde und Freizeitrieb

Der Berliner Senat hat eine Sperrstunde für Geschäfte und Gaststätten beschlossen: Zwischen 23 und 6 Uhr dürfen diese nicht öffnen - vorerst bis zum 16. November. Lediglich Apotheken sind davon ausgenommen, Tankstellen dürfen in dieser Zeit nur Tank-Service anbieten sowie bestimmte Waren anbieten, etwa Backwaren, Blumen und Zeitungen - jedoch keine alkoholischen Getränke.

Das Verwaltungsgericht Berlin hat die Sperrstunde zwar bereits für nicht verhältnismäßig erklärt, diese Entscheidung betrifft aber nur für inzwischen über 30 Bars, die gegen die Regelung geklagt hatten. Alle anderen Läden müssen weiterhin zwischen 23 und 6 Uhr geschlossen bleiben. Der Senat hat Widerspruch beim Oberverwaltungsgericht eingereicht, das Verfahren läuft.

Das nächtliche Ausschankverbot für Alkohol betrifft auch Lokale, die vom Oberverwaltungsgericht Recht mit ihrer Klage gegen die Sperrstunde bekommen hatten.

Die Sperrstunde gilt ebenfalls für Clubs und Diskotheken, die übrigens nur in Außenbereichen Tanzveranstaltungen stattfinden lassen dürfen - unter Einhaltung des Abstandsgebots und der Maskenpflicht. Partys im Innenbereich sind tabu.

In Saunen ist weiter "trockenes" Schwitzen ohne Aufgüsse angesagt. Auch Dampfbäder bleiben zu.

Maskenpflicht

Eine Maskenpflicht gilt seit Monaten in Bus und Bahn. Ein Mund-Nasen-Schutz muss außerdem in Geschäften, in Schulen (für Jüngere nicht im Unterricht), in Museen, Kinos, Theatern, in Gaststätten (außer am eigenen Tisch), in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Auch bei Taxi-Fahrten und beim Indoor-Sport (nicht während der Ausübung) sind Masken vorgeschrieben.

Seit dem 3. Oktober gilt auch eine Maskenpflicht in Büroräumen. Der Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden, wenn man sich nicht am eigenen Arbeitsplatz befindet. Auch in Fahrstühlen gilt eine Maskenpflicht.

Bei Demonstrationen mit mehr als 100 Teilnehmern gilt ebenfalls eine Maskenpflicht. Ausgenommen sind Autokorsos.

Am 20. Oktober wurde die Maskenpflicht im öffentlichen Raum ausgeweitet: Sie gilt seit dem 24. Oktober überall dort, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhaltbar ist: vor allem auf Märkten, in Warteschlagen und in Einkaufszonen. Auch bei Veranstaltungen unter freiem Himmel mit mehr als 20 Teilnehmern, soll ab dem 31. Oktober Maske getragen werden.

Zunächst galt die Regelung für zehn Straßen, am Sonnabend, dem 31. Oktober auch für 23 weitere Straßen. Dabei müssen nur Fußgänger einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen - Radler, Roller- und Autofahrer sind von der Pflicht ausgenommen.

Mitte: Rosa-Luxemburg-Platz, Alexanderplatz, Rathausstraße, Potsdamer Platz, Rosenthaler Platz, Washingtonplatz und Europaplatz am Hauptbahnhof, Bebelplatz, Hackescher Markt, Lustgarten, Leipziger Platz, Pariser Platz, Unter den Linden und Karl-Liebknecht-Straße (zwischen Pariser Platz und Alexanderplatz), Turmstraße, Alte Schönhauser Straße, Friedrichstraße

Rosa-Luxemburg-Platz, Alexanderplatz, Rathausstraße, Potsdamer Platz, Rosenthaler Platz, Washingtonplatz und Europaplatz am Hauptbahnhof, Bebelplatz, Hackescher Markt, Lustgarten, Leipziger Platz, Pariser Platz, Unter den Linden und Karl-Liebknecht-Straße (zwischen Pariser Platz und Alexanderplatz), Turmstraße, Alte Schönhauser Straße, Friedrichstraße Neukölln: Hermannplatz, Hermannstraße, Karl-Marx-Straße, Sonnenallee

Hermannplatz, Hermannstraße, Karl-Marx-Straße, Sonnenallee Charlottenburg-Wilmersdorf: Tauentzienstraße, Kurfürstendamm, Wilmersdorfer Straße, Breitscheidplatz, Olympischer Platz (bei Veranstaltungen und Fußballspielen), Hardenbergplatz

Tauentzienstraße, Kurfürstendamm, Wilmersdorfer Straße, Breitscheidplatz, Olympischer Platz (bei Veranstaltungen und Fußballspielen), Hardenbergplatz Tempelhof-Schöneberg: Wittenbergplatz

Wittenbergplatz Friedrichshain-Kreuzberg: Kottbusser Tor, Bergmannstraße, Lausitzer Platz, Boxhagener Platz

Kottbusser Tor, Bergmannstraße, Lausitzer Platz, Boxhagener Platz Steglitz-Zehlendorf: Schloßstraße

Schloßstraße Treptow-Köpenick: Bölschestraße

Bölschestraße Spandau: die gesamte Altstadt Spandau

Private Feiern

Private Feiern wie Geburtstage, Hochzeiten oder Jahrgangstreffen dürfen nach wie vor stattfinden - allerdings nur noch sehr eingeschränkt. Der Senat hat die Teilnehmerzahl für Feiern in geschlossenen Räumen seit 20. Oktober auf den eigenen Haushalt plus fünf weitere Personen begrenzt, alternativ können sich die Mitglieder zweier Haushalte beliebiger Größe treffen. Im Freien wurde die maximal erlaubte Personenzahl ab 24. Oktober auf 25 Personen verringert.

Die Regeln gelten sowohl für den eigenen Haushalt als auch für angemietete Räumlichkeiten wie Restaurants. Es gilt immer eine Dokumentationspflicht für alle Gäste, sie müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn sie nicht auf ihrem Sitzplatz sitzen.

Öffentliche Veranstaltungen

Öffentliche Veranstaltungen wie Kongresse oder Parteitage sind noch in größeren Umfang erlaubt. Begründet wird das damit, dass bei solchen Veranstaltungen Hygiene-Konzepte festgelegt und kontrolliert werden können. Dadurch soll die Ansteckungsgefahr verringert sein. Dennoch verschärfte der Senat am 27. Oktober die Auflagen, in Kraft treten sie am Sonnabend, dem 31. Oktober.

Bis zum 31. Dezember sind momentan Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit bis zu 300 Personen erlaubt. Zuvor waren es 1000 Menschen gewesen. Im Freien sind ab dem 31. Oktober Veranstaltungen nur noch mit bis zu 500 Menschen erlaubt, während vorher 5000 Teilnehmer zusammenkommen durften. Nach Prüfung eines Hygienekonzepts durch die zuständige Senatsverwaltung kann die Beschränkung geändert oder aufgehoben werden.

Museen, Theater, Galerien und Bibliotheken dürfen ebenfalls öffnen. Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn sie nicht auf ihrem Platz sitzen. Bei Kultur-Veranstaltungen müssen Gäste zudem ihre Kontaktdaten angeben.

Gastronomie

Restaurants, Imbisse und Kneipen dürfen bis 23 Uhr geöffnet bleiben. Auch Buffets sind gestattet. Abstands- und Hygieneregeln müssen beachtet werden. Wer seinen Tisch verlässt, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen. An Tischen dürfen maximal sechs Personen mit geringem Abstand sitzen - größere Gruppen sind nicht gestattet.

Gäste im Innen- und Außenraum von Gaststätten müssen sich in eine Kontaktliste eintragen. Seit Anfang September sind auch die Gäste verpflichtet, vollständige Angaben in diesen Listen zu machen. Werden sie bei einem Verstoß erwischt, wird ein Bußgeld zwischen 50 und - im Wiederholungsfall - 500 Euro fällig. Gastronomen müssen die Angaben auf Plausibilität prüfen.

Sport

Für Sportler gelten viele Ausnahmen von den sonst üblichen Abstandsregeln. Grundsätzlich darf wieder im Freien und in Hallen trainiert werden. Auch Kontaktsportarten sind in vielen Fällen noch erlaubt: Das gilt für Profisportler sowie für feste Trainingsgruppen im Mannschaftssport, sofern diese 30 Personen nicht überschreiten.

Wettkämpfe sind in allen Sportarten erlaubt. Zuschauer sind ebenfalls (bis zu den Obergrenzen, siehe "Öffentliche Veranstaltungen" weiter oben) zugelassen, wenn Hygiene- und Abstandregeln eingehalten werden.

Fitnessstudios und alle Frei- und Hallenbäder sind geöffnet. Allerdings müssen sich vor allem in Schwimmhallen Tickets gebucht werden, die Besucherzahl ist begrenzt.

Politische Demonstrationen

Es gibt keine Beschränkung der Teilnehmerzahl bei "öffentlichen Versammlungen", wobei es sich meist um politische Demonstrationen handelt - weder in geschlossenen Räumen, noch unter freiem Himmel. Allerdings müssten Abstandsregeln eingehalten werden, weshalb die Zahl der zugelassenen Teilnehmer sich nach dem Versammlungsort richtet.

Veranstalter müssen vor Versammlungen ein Konzept erarbeiten, wie die Abstands- und Hygieneregeln gewährleistet werden sollen. Es gilt außerdem eine Maskenpflicht bei Demonstrationen mit mehr als 100 Personen, sie kann aber von der Versammlungsbehörde auch bei kleineren Protesten verordnet werden, wenn zum Beispiel gesungen oder skandiert wird.

Quellen und weiterführende Links

Alle Regeln sind, wenn sie nicht widerrufen oder verändert werden, bis 31. Dezember gültig. Lediglich die Sperrstunde läuft am 16. November aus, wenn sie nicht noch einmal verlängert wird.

Die aktuelle Infektionsschutzverordnung des Senats finden Sie hier. Die aktuelle Bußgeldverordnung finden Sie unter diesem Link. Für Verstöße gegen die Infektionsschutzverordnung können Bußgelder von bis zu 25.000 Euro verhängt werden. Die Grundlage ist das Infektionsschutzgesetz. Sie finden es unter diesem Link.