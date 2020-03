Berlins Schulen und Eltern halten die Luft an: Kommt sie oder kommt sie nicht, die Komplettschließung? Und was wird mit den wichtigen Klassenarbeiten und Prüfungen, die ab Mitte März anstehen und dann bis in den Mai weitergehen?

Los geht es am 27. März mit dem Abitur-Leistungskursklausur Spanisch, am 16. März beginnen schon die „Prüfungen in besonderer Form“ für den Mittleren Schulabschluss. Bei Schulschließungen müssten die Prüfungen verschoben werden.

Unbemerkt von der Öffentlichkeit tut sich allerdings einiges, um die Schulen manövrierfähig zu halten, falls es zu Schließungen oder größeren Quarantäneaktionen kommen sollte. Zum einen werden Ersatzprüfungsaufgaben für Schüler, die gegebenenfalls in Quarantäne müssen, entwickelt.

Zum anderen wird mit Hochdruck am „Lernraum Berlin“ gearbeitet, einer Onlineplattform, in der Berliner Lehrer im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung das so genannte virtuellen Klassenzimmer ermöglichen wollen.

Noch hat die Bildungsverwaltung keinen Überblick über den aktuellen Stand der Dinge und den Grad der Verbreitung in Berlins Schulen gegeben. Auf der Homepage des „Lernraum Berlin“ ist allerdings zu sehen, dass sich die Fachlehrer darüber informieren können, was im Hinblick auf mögliche Schulschließungen zu tun ist. „Coronainfo“ nennt sich der Button, unter dem sich die Lehrer mit den Möglichkeiten vertraut machen können.

Unterricht ohne Präsenz in der Schule als mögliche Lösung

Dort ist zu lesen, dass „die aktuelle Gefahrensituation in der Verbreitung des Corona-Virus sehr schnell zur zeitweiligen Schließung einer Schule führen könnte“. Für diese „Notlage“ werde der „Lernraum Berlin“ in den nächsten Tagen „konkrete Lösungen anbieten“. Dabei reiche die Spannweite von der Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern und deren Eltern bis hin zu Lösungen des Unterrichtens ohne Präsenz in der Schule.

Nach Tagesspiegel-Informationen sind bereits rund 500 der 750 Berliner Schulen im „Lernraum Berlin“ unterwegs, wenn auch meist nur mit einem Bruchteil des Kollegiums. Der Kreis soll nun größer werden. Zudem gibt es professionelle Anbieter wie „It’s Learning“, die ebenfalls mit daran arbeiten, Schulen beim Aufbau virtueller Klassenzimmer zu helfen.

Grundausstattung für Corona-Prävention fehlt

Viele Schulen wären zurzeit allerdings schon froh, wenn sie Seife hätten. Den Tagesspiegel erreichten am Montag mehrere Anrufe von Lehrern und Eltern, wonach es Schulen gibt, die sich – etwa mit Hinweis auf mögliche Allergien – sogar weigern, Desinfektionsmittel auszugeben.

Mehr zum Thema Coronavirus in Berlin Mitarbeiter von Pankower Privatschule infiziert – aber keine Schließung

Andere Schulen möchten Desinfektionsmittel verteilen, haben aber keines. Landeselternsprecher Norman Heise bestätigte auf Anfrage, dass Desinfektionsmittel in vielen Schulen nicht (mehr) zu bekommen sei. Seife könne als Ersatz dienen – wenn sie dann zugänglich sei.