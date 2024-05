DFB-Aktion zur Europameisterschaft Berliner Dönerladen verkündet EM-Zusage für Antonio Rüdiger

Fußball-Star Antonio Rüdiger hat seine EM-Zusage erhalten – und damit 50 Berliner Schülern einen Gratis-Döner beschert. In einer Videobotschaft bei Instagram informierte der Betreiber von Rüdigers einstigem Berliner Lieblingsimbiss den Abwehrspieler von Real Madrid über die Nominierung für das Heimturnier.

„Hi, Antonio, mein Guter. Ich wollte Dir Bescheid geben, dass du für die Europameisterschaft nominiert worden bist. Da du auch als Schüler bei mir zu Gast warst, kriegen heute die ersten 50 Schüler den Döner gratis vom Haus“, sagte der Betreiber des Hisar Fresh Food im Stadtteil Schöneberg. An der Wand hängt dort ein Rüdiger-Trikot samt Widmung. „Hisar Döner = Bester Döner. Riesige Vorfreude aufs Turnier“, antwortete Rüdiger bei Instagram.

Wenig später bestätigte der DFB einen Instagram-Post eines Fans, der das Plakat von Ilkay Gündogan auf dem Alexanderplatz in Berlin entdeckt hatte. Der DFB-Kapitän lächelt auf einer Werbefläche unter der Schlagzeile: „Ilkay Gündogan für Deutschland“.

Der Deutsche Fußballbund (DFB) verkündet einzelne EM-Nominierung seit Sonntag in TV-Sendungen und bei Instagram über prominente Personen oder Freunde und Bekannte der Profis. Der Berliner und Ex-Herthaner Maximilian Mittelstädt wurde am Dienstag in einem weiteren Post vom Musik-Künstler Peter Schilling nominiert. Mittelstädt erzielte unter der neuen DFB-Torhymne „Major Tom“ das erste Tor. Die offizielle Kader-Präsentation findet am Donnerstag um 13 Uhr in der Niederlassung von Generalsponsor VW in Berlin statt.

Nominierung für Real-Star Rüdiger wenig überraschend

Die Nominierungen von Rüdiger und Gündogan für die EM sind keine Überraschungen. Gündogan behält nach seiner Ernennung zum Spielführer noch von Ex-Bundestrainer Hansi Flick auch unter Julian Nagelsmann dieses Amt. Der DFB-Chefcoach setzt den Mittelfeldstar vom FC Barcelona zentraler ein, als sein Vorgänger. Umrahmt von den Jungstars Jamal Musiala und Florian Wirtz soll der 33-Jährige das Spiel lenken.

Rüdiger ist für Nagelsmann als Stammspieler neben Leverkusens Jonathan Tah in der Innenverteidigung gesetzt. Die Vorbereitung auf das Turnier wird der 31-Jährige wie sein Real-Kollege Toni Kroos und die Dortmunder Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck verspätet aufnehmen. Am 1. Juni steht noch das Finale der Champions League zwischen Real Madrid und dem BVB in Wembley an.

Antonio Rüdiger ist gebürtiger Neuköllner. Das Fußballspielen lernte er unter anderem bei der beim Neuköllner Traditionsclub Tasmania 1900. Im begehrten Nachwuchsleistungszentrum von Hertha BSC fand er jedoch keinen Platz. Er wechselte mit 15 Jahren in die Jugendakademie von Borussia Dortmund. Heute ist er laut der Online-Plattform Transfermarkt einer der wertvollsten Verteidiger Deutschlands. (mit dpa)