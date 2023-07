Die schwule Berlin-Fantasie Troye Sivans „Rush“ – Kritik aus der queeren Community

Schon seit Wochen läuft die Marketingmaschinerie für einen Song, der das Potenzial haben könnte, der Sommerhit 2023 zu werden. Der mehrdeutige Refrain, „I feel the rush. Addicted to your touch. Oh, I feel the rush. It’s so good, it’s so good“ und so weiter, ging bereits in den sozialen Medien viral. Hinzu kamen Poster, die in ganz Berlin zu sehen waren und den australischen Sänger Troye Sivan unter dem dicken, gelben Schriftzug „Rush“ zeigten.

Der Song ist nun in voller Länge veröffentlicht und, das ist die große Überraschung, das dazugehörige Musikvideo wurde in Berlin gedreht. Drehorte waren unter anderem das Strandbad Weißensee, das Sport- und Erholungszentrum (SEZ) in Friedrichshain und der Cassiopeia-Club auf dem RAW-Gelände. In einem TikTok-Video erzählt Sivan seinen deutschen Fans über die Dreharbeiten in der Hauptstadt: „Das war eine der besten Wochen meines Lebens“.

Zur Person Troye Sivan wurde am 5. Juni 1995 in Johannesburg, Südafrika, geboren und zog im Alter von zwei Jahren mit seiner Familie nach Australien. Sivan begann seine Karriere als Schauspieler in australischen Filmen und Fernsehserien, bevor er 2007 auf YouTube Videos veröffentlichte, die ihm schnell eine große Online-Anhängerschaft einbrachten. 2013 begann Sivan auch Musik zu machen und veröffentlichte, nur ein Jahr später, seine erste EP „TRXYE“. Den Durchbruch hatte er dann 2015, mit dem Song „Youth“ aus seinem Debütalbum „Blue Neighbourhood“. Erst kürzlich war er als Hauptdarsteller in der viel besprochenen HBO-Serie „The Idol“ zu sehen.

Das Video zeigt das Klischee einer (schwulen) Party in Berlin: Vorglühen am Strandbad, Club, noch ein Club, „Afterhour“. Viel nackte Haut, Sex, Alkohol und nun ja, Rush, eine recht eindeutige Anspielung auf Poppers – eine Droge, die sich nicht nur auf queeren Partys größter Beliebtheit erfreut. Passenderweise wurde die Schlussfrequenz des Videos im Morgengrauen auf der Warschauer Brücke gedreht, inklusive Fernsehturm-Skyline und vorbeirauschenden S-Bahnen.

Das Video wurde in Berlin gedreht, die dortige Diät besteht aus Speed und Club Mate. Instagram-Nutzer über „Rush“

Ob wegen Berlin oder nicht, bereits drei Tage nach Veröffentlichung, haben sich 2,5 Millionen Menschen das Video bei YouTube angesehen und es scheint, als würde „Rush“ Sivans bisher erfolgreichster Song werden. Gleichzeitig wird Kritik, insbesondere aus der queeren Community, laut: Der tanzende Cast wäre nicht divers genug, es würden nur normschöne, schlanke und sportliche Körper gezeigt. Ein Instagram-Nutzer, der sich unter einem entsprechenden Posting an der Diskussion beteiligt, merkt relativierend an: „Das Video wurde in Berlin gedreht, die dortige Diät besteht aus Speed und Club Mate“.

Für die Regie verantwortlich war Gordon von Steiner, der auch Troyes Creative Director ist. Von Steiner wird auch alle kommenden, visuellen Inhalte verantworten, denn „Rush“ markiert den Beginn einer Reihe von Vorab-Singles aus Troye Sivans Album „Something To Give Each Other“, das am 13. Oktober 2023 veröffentlicht werden soll. Es bleibt abzuwarten, ob da noch mehr Berlin im Spiel ist, oder ob es sich bei „Rush“ nur um einen kurzen Party-Trip handelte.