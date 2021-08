Neben der Doktorarbeit weist offenbar auch die Masterarbeit der Berliner SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey erhebliche Mängel auf. Zu diesem Schluss kommt eine Plagiatsprüfung der Arbeit durch eine Forschergruppe, über die das Portal „t-online“ berichtet. Demnach sei die Arbeit der Forscher nicht abgeschlossen. Schon jetzt hätten sie allerdings 62 Stellen in der 91 Seiten (mit Anhang 141 Seiten) langen Arbeit festgestellt, die sie als mehr oder minder schwere Plagiate bewerteten.

Hinter der Untersuchung steht eine Gruppe von Wissenschaftlern rund um Anatol Stefanowitsch, Professor für Sprachwissenschaften an der Freien Universität Berlin (FU). „Die Masterarbeit ist in großen Teilen ein Flickenteppich aus Plagiaten“, sagte er „t-online“. „Einfachste Grundsätze des wissenschaftlichen Arbeitens wurden verletzt.“ Häufig sei es demnach zu einer wörtlichen Übernahme langer Passagen gekommen, ohne dass dies ausreichend gekennzeichnet worden wäre. Es wirke, "als ob gar nicht erst versucht wurde, die Arbeit eigenständig zu formulieren", zitiert das Online-Portal Stefanowitsch.

Auf Twitter schrieb Stefanowitsch, die Zwischendokumentation der Prüfung im laufe des Freitags veröffentlichen zu wollen.

Giffey hatte zwischen 2003 und 2005 neben ihrer Tätigkeit als Europabeauftragte des Bezirks Neukölln den Masterstudiengang Europäisches Verwaltungsmanagement absolviert an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Berlin (FHVR), heute Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR).Im Juni hatte die FU Giffey bereits den Doktortitel entzogen. Die Spitzenkandidatin der Berliner SPD zur Abgeordnetenhauswahl habe in ihrer Dissertation „mindestens mit bedingtem Vorsatz“ getäuscht, so das Urteil der Hochschule nach der erneuten Arbeit einer Prüfkommission.

Die neuerlichen Vorwürfe gegen Giffey sorgten für Kritik von Friedrichshain-Kreuzbergs Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne): "Wie eine Gouvernante maßregelt Sie gerne Menschen und Lebensentwürfe - nur bei sich selbst und der eigenen Partei gelten immer wieder andere Maßstäbe", schrieb sie auf Twitter.