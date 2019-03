Kaum vorstellbar, dass es heute noch möglich wäre, so rigoros wie unter dem Gespann Wowereit und Sarrazin zu sanieren. Die rot-rot-grüne Landesregierung, mit dem weichen Kissen der sprudelnden Einnahmen im Rücken, übt sich seit dem Amtsantritt Ende 2016 vornehmlich im Geldausgeben. So kann man bequem jeden Streit in der Koalition vermeiden – der eigentlich zwingend wäre. Ansonsten hätte die Nicht-Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) längst vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) abgelöst werden müssen.

Ist Berlin auf dem geraden Weg in eine erfolgreiche Zukunft irgendwann falsch abgebogen? Ist das Fenster der Gelegenheit schon dabei, sich wieder zu schließen? Am Beispiel des Katastrophen-Airports BER kann man sehen, wie wichtig der richtige Zeitpunkt ist. Seit der gescheiterten Eröffnung 2012 wurde die Struktur im Luftverkehr im wahrsten Sinne zementiert. Die seitdem ausgebauten Flughäfen in München und Frankfurt werden über Jahrzehnte verhindern, dass Berlin ein Luftkreuz wird.

Auch all die sozialen Wohltaten, mit denen Rot-Rot-Grün die Berliner beglückt – von kostenlosen Kita-Plätzen, kostenlosem Schulessen und kostenlosen Schüler-Tickets – werden den Landeshaushalt enorm belasten, wenn die sprudelnde Steuerquelle austrocknet.

Vorsorge wird nicht getroffen, man brüstet sich lieber damit, dass die Wirtschaft seit Jahren prozentual stärker wächst als in allen anderen Bundesländern. Außen vor bleibt, dass Berlin trotzdem immer noch industrielle Diaspora ist und auch ansonsten ein wirtschaftliches Entwicklungsland.

Soziale Wohltaten von R2G werden den Haushalt enorm belasten

Es ist auch kein Naturgesetz, dass in Berlin immer mehr Arbeitsplätze geschaffen werden und die Arbeitslosigkeit weiter sinkt. Dazu braucht es etwa „eine aktive und ressortübergreifende Industriepolitik“, wie es die IHK fordert – der Ende 2018 beschlossene „Masterplan“ des Senats ist aber bislang nur Papier.

Wird der Volksentscheid zur Freihaltung des Flughafens Tempelhof im Mai 2014 einst als entscheidendes Moment dafür ausgemacht werden, wann die Politik in Berlin jeden Mut verlor, mit der Stadt um Lösungen zu ringen? Anfänglich waren die Berliner durchaus für die Idee aufgeschlossen, das Feld öffentlich zu machen und am Rand des riesigen Geländes sparsam Wohnungen zu bauen.

Die Stimmung kippte erst durch das unehrliche Taktieren des Senats, der keine Nichtbebauungs-Garantie für die zentrale Freifläche abgeben wollte und zudem eine Wowereit-Gedenk-Bibliothek plante. Berlin wäre ansonsten heute beim Wohnungsbau weiter.

So aber braucht hier in Berlin niemand mehr erwarten, dass die im Koalitionsvertrag von 2016 aufgelisteten Flächen für Großsiedlungen wirklich bebaut werden. Die Linke schützt die Mieter in der Innenstadt gegen Verdichtung und verweist auf die Freiflächen am Stadtrand.

Ist die gute Zukunft schon wieder vorbei?

Und den Menschen am Stadtrand wird der Erhalt der grünen Idylle versprochen und betont, erstmal solle in der Innenstadt verdichtet werden. Also wird weiterhin zu wenig gebaut, während steigende Mieten das Armutsrisiko erhöhen. Stattdessen träumt man selbst im Senat von einer Investoren-Enteignung.

Ist die gute Zukunft schon wieder vorbei? Die Senatskoalition wird kaum der Dynamik der Stadt gerecht, deren Bevölkerung im vergangenen Jahr erneut um 40.000 Menschen wuchs. Es rächt sich auch, dass nie ernsthaft eine tiefgreifende Verwaltungsreform angegangen wurde. So ist die Bürokratie weder digital gerüstet, noch wurden die dysfunktionalen Zuständigkeiten von Landesbehörden und Bezirksverwaltungen neu geregelt.

Manches von dem, womit sich die Politik heute brüstet, ist einfach Glück gewesen. Das so glänzende Berlin stünde weit schlechter da ohne den massiven Impuls, den der Zuzug von Bundesregierung, Bundesbehörden, Wirtschaftsorganisationen, Landesvertretungen und Lobbyistenverbänden bedeutet hat. Und dass Berlin heute die Start-up-Hauptstadt ist, hat sich weitgehend ohne eine gezielte Förderung durch die Politik entwickelt.

Berlin hat sich enorm verändert und so viel Strahlkraft, wie es 1998 nicht vorstellbar erschien. Aber glaube niemand, man könnte nicht auch wieder verspielen, was sich entwickelt hat. Wohin politischer Hochmut und wirtschaftliche Ignoranz führt, daran erinnert ebenfalls am Anhalter Bahnhof der Blick auf das hochaufragende Dach des Tempodroms.

Fragwürdige politische Einflussnahme und eine Verdoppelung der Kosten zu Lasten der Steuerzahler für den 2001 eröffneten Kulturpalast gemahnen an ein altes Berlin, das niemand vermisst.

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de