Ein Wildschwein steht im Tier-Freigelände im Nationalparkzentrum Lusen im Wald. Die Afrikanische Schweinepest ist erstmals am... Foto: Lino Mirgeler/dpa

Im Berliner Südwesten gibt es einen ersten Verdachtsfall der Afrikanischen Schweinepest. Die Krisenstäbe sind zusammengekommen, um die für Schweine tödliche Krankheit zu stoppen.

Im Süden von Berlin-Spandau werden jetzt kilometerlange Zäune durch das Technische Hilfswerk (THW) aufgebaut, um eine Ausbreitung auf Berliner Gebiet zu erschweren. Trupps aus den Ämtern werden in den kommenden Tagen die Wälder und Wiesen nach weiteren Kadavern absuchen.

Alle Hunde müssen dringend an die Leine genommen werden; die Straßen mit den BVG-Linien sollen passierbar bleiben. Am kilometerlange Havelufer hingegen werden ebenfalls Gitterzäune aufgebaut - von der Haveldüne bis runter zur Landesgrenze. Wildschweine sind talentierte Schwimmer.

"Wir wissen leider nicht, wie lange das dauert und wie lange sie stehen bleiben müssen", sagte der Stadtrat von Berlin-Spandau, Stephan Machulik, SPD, bei einem Vorort-Termin im Wald. Aber die Lage ist ernst.

Die Afrikanische Schweinepest war bisher vor allem in Brandenburg, nicht aber in Berlin nachgewiesen worden. Deshalb eilte selbst Senator Dirk Behrendt, Grüne, am Freitagmittag raus zu den beliebten Badeseen am fernen Berliner Stadtrand, wo sonst im Sommer Tausende Berliner sich vergnügen.

In Berlin leben schätzungsweise 3000 Wildschweine

Diesmal war es kein Vergnügen. Diesmal ging es um einen Tierkadaver, der erstmals Folgen für die Stadt Berlin haben sollte. "Brandenburg hat mit der Seuche seit Monaten zu kämpfen, jetzt hat sie erstmals Auswirkungen auf Berliner Stadtgebiet", sagte der Senator, gleichwohl "Berlin kein Schweinefleisch produzierendes Land" sei. Allerdings ende die Krankheit immer tödlich bei Schweinen; und in Berlin lebten allein 3000 Wildschweine - und das ist nur eine Schätzung.

Spontane Zusammenkunft im Wald bei Berlin: Senator Dirk Behrendt (Grüne, links) und Spandaus Stadtrat Stephan Machulik, SPD, in... Foto: André Görke

Gefunden wurde das tote Tier nördlich vom Glienicker See. Dort ist nicht viel zu sehen außer Stille, Nebel, Nässe. Da befindet sich der „Kleine See“ zwischen Berlin-Kladow und dem so genannten „Villenviertel“ in Groß Glienicke (Potsdam), ein ehemaliges Kasernengelände im Wald, in das in den letzten Jahren viele Berliner gezogen sind. Der See ist eher eine verkrautete, nasse Lichtung im Wald, umtost von der Bundesstraße B2.

Seit dem Morgen machte die Nachrichte die Runde. Ein erster Test auf die Afrikanische Schweinepest (ASP) fiel positiv aus, eine Bestätigung des Friedrich-Loeffler-Instituts für Tiergesundheit steht aber noch aus.

[Sie wollen mehr aus Berlin-Spandau lesen? Gerne. Autor André Görke schreibt immer den Spandau-Newsletter. Den gibt es kostenlos hier: leute.tagesspiegel.de]

Pressekonferenz vor Waldkulisse - es wurde fröhlich improvisiert. Foto: André Görke

Sollte sich der Verdacht bestätigen - der zweite Test wurde am Nachmittag erwartet - , wird eine so genannte "Kernzone" um den Fundort errichtet: ein Gebiet mit einem Radius von vier Kilometer, also auch Brandenburger Gebiet. Die Gegend mag als ländlich gelten: Dort leben aber 20.000 Menschen allein auf Berliner Gebiet, das auf den bekannten Rieselfeldern etwa bis zur Weinmeisterhöhe reicht.

"Wir brauchen für einen Kilometer Zaun etwa zwei Tage", berichtete Stadtrat Machulik beim Treffen am Sacrower See. "Auf Privatgrundstücken errichten wir natürlich keine Zäune am Wasser", da gibt es ja auch Zäune durch die Grundstücke. Seine Mitarbeiter kontrollieren jetzt, ob irgendwo noch ein totes Tier liegt.

Die Koordination zwischen Berlin, Brandenburg und dem Bund übernimmt der Senat; zuständig vor Ort aber sind die Bezirke. Für die ist das auch ein Testlauf. In den für die Tierseuchenbekämpfung zuständigen Bezirken gibt es seit Anfang 2019 Vorbereitungen für die Schweinepest, doch manche Bezirke sind nicht zufrieden gewesen mit der Senatshilfe. Die Gitter lagern in Depots im Bezirk Reinickendorf.

Für Menschen ist die afrikanische Schweinepest ungefährlich

Die Bauern, die in Berlin-Gatow ihre Höfe und Landwirtschaftsflächen haben, müssen ihre Schweine in die Ställe holen. So viele wie früher zu West-Berliner Zeiten sind es aber nicht mehr: Es gehe im Spandauer Süden um 18 Tiere und zwei Bauern, sagte ein Mitarbeiter des Senators.

Hierhin reiste der Senator aus dem fernen Berlin: zum bekannten Ausflugslokal am Sacrower See (das Gelände war aber dicht). Foto: André Görke

Für Menschen ist die Afrikanische Schweinepest ungefährlich. Das Virus der ASP ist nicht auf den Menschen übertragbar - auch nicht durch den Verzehr von Schweinefleisch. Allerdings spielt der Mensch bei der Verbreitung der Seuche eine wichtige Rolle, zum Beispiel durch falsche Entsorgung von ASP-virushaltigen Lebensmitteln oder durch ASP-virushaltiges Material an Schuhen und Autoreifen.

Kam die Krankheit auch so in den Wald bei Berlin? Vermutlich. Denn bislang war die Seuche vor allem im Osten Berlins nachgewiesen worden. Es gibt die These, dass sie über Lkw-Fahrer so ins Landesinnere gebracht wurde.

[Was ist los in Brandenburg? Die Potsdamer Neuesten Nachrichten informieren Sie direkt aus der Landeshauptstadt. Mit dem neuen Newsletter Potsdam HEUTE sind Sie besonders nah dran. Hier geht's zur kostenlosen Bestellung.]

Das Virus kann in rohem und gefrorenem Fleisch mehrere Monate überdauern. So kann in ungünstigen Fällen ein auf dem Parkplatz unachtsam entsorgtes Wurst- oder Schinkenbrötchen ausreichen, um die Seuche weiterzuschleppen.

Der erste ASP-Ausbruch bei Wildschweinen in Deutschland wurde am 10. September 2020 amtlich festgestellt. Das Verbraucherschutzministerium des Landes Brandenburg meldete seitdem 463 infizierte Schweine. Besonders betroffen waren bisher die Landkreise Oder-Spree und Märkisch-Oderland.

[12 Berliner Bezirke, 12 Tagesspiegel-Newsletter - schon über 235.000 Abos. Einmal pro Woche schicke ich Ihnen den neuen Tagesspiegel-Newsletter für Spandau]

Hier meine aktuellen Themen im Tagesspiegel-Newsletter für Spandau in der schnellen Übersicht - eine Auswahl.

- "Diffuse Corona-Lage": Die Amtsärztin im Tagesspiegel über Spandaus Problemregionen und die Bundeswehr im Rathaus

- 1000 Unterschriften in der Lärm-Debatte: Polizeipräsidentin trifft sich mit Newsletter-Lesern zum Krach auf der Havel

- "Brauchen schnelles Polizeiboot": Chef des Innenausschusses über Raser auf dem Wasser

- 5 konkrete Punkte für mehr Sicherheit auf der Havel: Die Ziele der Wasserschutzpolizei für 2021

- Corona, Schule, Neubauten, Verkehr: Was wird 2021 wichtig?

- Die Neujahrsansprache des Bürgermeisters Helmut Kleebank im Newsletter

- BER-Flugrouten über Staaken? Das sagt die Deutsche Flugsicherung

- "280.000 Euro Schaden": Kampfgift am Havelufer nahe der Insel Eiswerder entdeckt. Es gibt einen Zeitplan.

- Wohnungen für Polizei und Feuerwehr: die zwei Bauprojekte in Spandau, die Mietpreise, die Zeitpläne

- Universität in der Altstadt Spandau: Wie steht es um die große Idee - und wovon wurde vor zwei Jahren noch geträumt?

- Flüchtlingscontainer werden zu Klassenzimmern in Berlin-Spandau: die Kosten, die Dauer, der Standort an der Scharfen Lanke

- DED in Kladow: Erinnerungstafel geplant (an der Dauerbaustelle am Kladower Damm, für die es einen Fertigstellungstermin gibt)

- Siemensstadt: Bahntunnel quer über den Siemens-Campus?

- 80 Jahre Woolworth in Spandau: Wo stand die erste Filiale?

- TSV Spandau 1860: Applaus nach 60 Jahren

- TSV Staaken 1906: Ständchen nach 102 Jahren

- Döberitzer Heide: Fotos von Panzern, vom sowjetischen Friedhof und anderen vergessenen Orten hinter dem Berliner Stadtrand

Mehr zum Thema Nachzüchtungen in Berlin-Zehlendorf Afrikanische Schweinpest bedroht historische Weideschweine

Die Tagesspiegel-Newsletter gibt es für alle 12 Berliner Bezirke und haben mittlerweile schon 235.000 Abos. Darin informieren wir Sie einmal in der Woche gebündelt und kompakt, was so los ist in Ihrem Kiez. Auch lassen wir in den Newsletter oft Leserinnen und Leser zu Wort kommen, schließlich kennt keiner die Kieze so gut wie die Leute, die dort leben.