Feuerwehr verzeichnet mehr als 350 Notrufe Schweres Unwetter fegt über Berlin hinweg – Baum stürzt auf fahrendes Auto

Nach dem kurzen, aber heftigen Unwetter in Berlin ist die Feuerwehr bis zum frühen Dienstagmorgen zu Hunderten Einsätzen ausgerückt. Es seien 391 wetterbedingte Notrufe eingegangen, teilte sie mit. „Diese Einsätze konnten wir bis 0.15 Uhr abarbeiten“, sagte ein Sprecher. Somit konnte auch der zuvor ausgerufene „Ausnahmezustand Wetter“ am frühen Dienstagmorgen beendet werden.

Oft waren abgeknickte oder umgestürzte Bäume der Grund für Notrufe, hieß es. In Marienfelde seien Teile vom Dach einer Lagerhalle unter den immensen Wassermassen eingestürzt, in Prenzlauer Berg seien Teile eines Baums auf die Oberleitung der Straßenbahn gefallen. Auf den Straßen fielen viele Ampeln aus, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte. Alle Freiwilligen Feuerwehren wurden in den Dienst gerufen.

Baum stürzt auf fahrendes Auto

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde im Lichtenberger Ortsteil Wartenberg am Abend ein Mann verletzt, weil ein Baum auf sein Auto stürzte. Demnach war der 43-Jährige gegen 20 Uhr auf der Lindenberger Straße in seinem Wagen unterwegs, als ein Baum auf die Motorhaube seines Autos krachte und dieses beschädigte. Der Autofahrer klagte über Kopfschmerzen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr entfernten den Baum von der Fahrbahn. Während der Arbeiten war die Unfallstelle etwa eine Stunde lang gesperrt.

Dunkle Regenwolken tauchen über dem Fernsehturm auf. Im Anschluss fällt heftiger Regen. © dpa/Annette Riedl

Zwei Personen erlitten Verletzungen, als ein Ast an einer Bushaltestelle in Berlin-Charlottenburg herunterfiel. Wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte, wurden beide Personen am Montagabend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Details, etwa zum Alter der Verletzten, nannte die Feuerwehr nicht.

Warnung vor dem Betreten der Grünanlagen

Der Bezirk Mitte warte am Dienstag „ausdrücklich und dringend“ davor, Grünanlagen zu betreten. Infolge des Sturms seien zahlreiche Bäume umgestürzt oder beschädigt. Weitere könnten umstürzten oder Äste herunterfallen. „Für Menschen, die sich in Parks und Grünanlagen aufhalten, besteht Lebensgefahr“, teilte das Bezirksamt mit. Aufgrund der langanhaltenden Trockenheit der vergangenen drei Jahre seien viele Bäume stark geschwächt.

In Prenzlauer Berg ist ein Baum auf die Straße gestürzt. © Miriam Rathje/Tsp

Am Montagabend waren aufgrund des Unwetters mehrere Ampeln im Stadtgebiet ausgefallen. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale mit.

Auch die Bahn war von mehreren Störungen betroffen. „Wegen witterungsbedingter Beeinflussung im gesamten S-Bahnnetz kommt es auf allen Linien zu Verspätungen und Ausfällen“, twitterte die Berliner S-Bahn am Abend. Der Zugverkehr war dementsprechend auf mehreren Strecken unterbrochen worden. In der Nacht seien die witterungsbedingten Einschränkungen, wie Bäume im Gleis, beseitigt worden, teilte sie mit. Der Zugverkehr sollte am Dienstag ab Betriebsbeginn um 3.30 Uhr laut gültigem Fahrplan wieder aufgenommen werden.

Die S-Bahn-Berlin teilte auf Twitter mit, dass es aufgrund witterungsbedingter Störungen im gesamten S-Bahnnetz zu Ausfällen kommt. Derzeit sei unter anderem der Ringbahnverkehr zwischen Westend und der Gesundbrunnen sowie der Zugverkehr zwischen Gesundbrunnen und Wollankstraße und Gesundbrunnen und Blankenburg unterbrochen.

Die Berliner Feuerwehr hebt einen umgekippten Baum von der Straße. © Miriam Rathje/Tsp

Betroffen waren demnach die Linien S1, S2, S25, S26, S41, S42, S45, S46, S47, S5, S8, S85. Außerdem teilte die S-Bahn via Twitter mit, dass die S9 und S45 zwischen Adlershof und Altglienicke nicht fährt. Die S3 verkehre nur im 20-Minuten-Takt, die S85 nicht, hieß es weiter. Auch die S5 zwischen Hoppegarten und Fredersdorf sei unterbrochen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Montag für den Abend eine amtliche Warnung ausgerufen. Weiter hieß es: „Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen.“ Auch Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen seien möglich.

Ruhige Wetterlage am Dienstag erwartet

An diesem Dienstag erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg eine ruhige Wetterlage mit einzelnen Schauern. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, startet der Tag zunächst freundlich. Im Tagesverlauf wechseln sich Quellwolken und Sonnenschein ab, örtlich kommt es zu leichtem Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 23 Grad. In der Nacht zum Mittwoch wird es weiterhin wolkig, aber trocken.

Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad. Am Mittwoch verdichtet sich nach einem freundlichen Start die Wolkendecke. Im Tagesverlauf ziehen von Nordwesten einzelne Schauer auf, dabei kann es zu örtlichen Gewittern mit Windböen kommen. Es werden Temperaturen um 20 Grad erwartet. Nachts nimmt die Bewölkung ab, Regen bleibt weitestgehend aus. Es kühlt auf Werte zwischen 9 und 12 Grad ab. (mit dpa)