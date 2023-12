Flügelkampf der Berliner Grünen Nina Stahr soll Co-Landesvorsitzende der Grünen werden

Die Bundestagsabgeordnete Nina Stahr soll für den Landesvorsitz der Berliner Grünen kandidieren. Das bestätigte Stahr dem Tagesspiegel. Die 41-Jährige ist derzeit Bundestagsabgeordnete für Steglitz-Zehlendorf. Nach der gescheiterten Kandidatur von Tanja Prinz und dem abgebrochenen Parteitag am Sonnabend, soll sich Stahr am Mittwoch zur Wahl stellen. Sie vertritt den Realo-Flügel der Partei. Zuerst hatte der RBB über die Personalie berichtet.

„Ich übernehme in dieser Situation gerne die Verantwortung“, sagte Stahr dem Tagesspiegel. „Wir haben in Berlin eine schwarz-rote Koalition, die falsche Prioritäten setzt. Im Bund ist die Haushaltslage sehr herausfordernd. Hinzu kommen die vielfältigen globalen Krisen. Da wäre es falsch, wenn wir uns mit parteiinternen Streitereien beschäftigen.“

Es habe eine Findungskommission der Realos gegeben, die darüber beraten habe, welche Person jetzt die richtige für diesen Job ist. „Diese Kommission hat mich gebeten, zu kandidieren.“

Man werde nun viele Gespräche führen müssen, sagte Stahr weiter. „Der Prozess wird auch morgen nicht abgeschlossen sein. Wir müssen in den nächsten Wochen und Monaten Strukturen finden, wie wir besser im Austausch sein können.“

Stahr will Bundestagsmandat behalten

Ein Novum für die Grünen: Sollte Stahr gewählt werden, will sie ihr Mandat im Bundestag behalten. Eigentlich gilt in ihrer Partei die strenge Trennung von Amt und Mandat. „Da hat der linke Flügel einen großen Schritt auf uns zugemacht, indem sie gesagt haben, wir sind bereit, das für einen guten Übergang mitzutragen“, sagte Stahr.

Es soll nur eine Übergangslösung sein, bis es eine neue Personallösung aus dem Realo-Flügel gibt – bis zum Parteitag im Mai kommenden Jahres. Die Personalie soll bereits mit dem linken Flügel der Partei abgesprochen sein.

„Nina ist die Landesvorsitzende, die wir jetzt brauchen“, schrieb der Berliner Fraktionsvorsitzende Werner Graf auf X. „Als großer Anhänger der Trennung von Amt und Mandat sage ich aber auch deutlich, diese ist in Zeiten wie diesen nur realitätstauglich, wenn wir einen Übergang ermöglichen.“ Co-Fraktionsvorsitzende Bettina Jarasch schrieb auf X: „Es braucht eine Person mit Ruhe, Erfahrung und Ansehen in der Breite der Partei.“ Nina Stahr vereine all diese Punkte.

Stahr war schon einmal Berliner Grünen-Landesvorsitzende, von 2016 bis 2021, und führte gemeinsam mit Werner Graf die Partei durch die erste Regierungsbeteiligung in Berlin. Sollte sie am Mittwoch gewählt werden, wird sie den Landesverband gemeinsam mit Philmon Ghirmai leiten. Er vertritt den linken Parteiflügel, seine Wiederwahl gilt als sicher.

Beim linken Flügel stößt die Personalie Stahrs wegen der Frage der Ämtertrennung nicht nur auf Gegenliebe. Ein linker Grüner sagte: „Was sich spätestens jetzt in Luft auflösen sollte, ist die Behauptung, der linke Flügel drücke alles durch. So viel Zugeständnisse verursachen natürlich Bauchschmerzen, zeigen aber, wie ernst gerade von linker Seite die so oft und gerne verwendete Begrifflichkeit der ‚Verantwortung‘ genommen wird.“