Gegen die Wegwerfkultur Youngcaritas lädt junge Menschen zum Kleidertausch in Berlin ein

Second Hand ist in, Fast Fashion ist out. Zumindest findet gebrauchte Mode bei immer mehr Menschen Anklang. Das liegt zum einen am steigenden Bewusstsein für Klimaschutz, zum anderen kann sich Vintage-Shopping auch schonend auf den Geldbeutel auswirken. Insbesondere, wenn man nicht nur Altes ankauft, sondern auch verkauft.

In den Kleiderschränken modebewusster Menschen stapeln sich doch schnell die Teile; auch Slow Fashion schützt eben nicht vor Konsum. Doch wohin mit den einst geliebten, nun aber fad gewordenen Pullis, Röcken und Hosen? Die Lösung ist nah: Diesen Freitag, 17. November, veranstaltet Youngcaritas in der „NochMall“ in Wittenau, dem Gebrauchtwarenkaufhaus der BSR (Auguste-Viktoria-Allee 99), ein Kleidertausch-Event für junge Leute.

Von 15 bis 19.30 Uhr kann hier nach dem Motto „Bring & Share“ fleißig getauscht werden. Die Teilnahme ist kostenlos, die Veranstalter bitten lediglich darum, nicht mehr als fünf Kleidungsstücke mitzubringen. Das Event findet im Rahmen des „Zero Waste Future“-Festivals (ZWFF) der BSR statt.

Das Ziel: Berlin soll verschwendungsfrei werden

Ziel des Festivals, das noch bis einschließlich Freitag läuft, ist eine verschwendungsfreie Zukunft. Berlin solle Null-Verschwendungs-Hauptstadt werden, heißt es. Youngcaritas, die Organisation der Caritas für soziales Engagement junger Menschen zwischen 16 bis 30 Jahren, bemüht sich bereits seit langer Zeit um Nachhaltigkeit und Upcycling. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Veranstaltung gemeinsam mit der BSR im Rahmen des ‚Zero Waste Future’-Festivals durchführen können“, erklärt Jana Weßling von Youngcaritas.

Wenn alte Kleidungsstücke noch gut in Schuss sind, aber einfach nicht mehr den persönlichen Geschmack treffen, sind sie bei dem Kleidertausch-Event genau richtig. „Ganz ohne Geld lernst du nette Leute kennen und leistest nebenbei noch einen Beitrag zur textilen Kreislaufwirtschaft“, kündigt Weßling an.

Auch, wer keine Tauschkleidung hat, kann teilnehmen: Fundstücke können gegen eine kleine Spende erworben werden. Übriggebliebene Kleidung wird nicht weggeworfen: Alle Kleiderspenden werden im Anschluss an die Caritas-Kleiderkammer übergeben.