Es ist etwa halb fünf Uhr nachmittags am Sonnabend, als eine Gruppe von rund 20 Personen die Sonnenallee in Berlin-Neukölln hinunterläuft. Ein arabisch sprechender Mann führt sie an, er ist in ein traditionelles weißes Gewand gekleidet, trägt eine rot-weiße Kufiya auf dem Kopf.

An einem Strick führt er eine Person die Straße entlang – sie trägt einen schwarzen Anzug, eine blonde Perücke und eine Maske. Es ist das Gesicht des französischen Präsidenten Emmanuelle Macron, der nach dem Mord am französischen Lehrer Samuel Paty durch einen Islamisten zu einem der Hauptfeindbilder der islamischen Welt geworden ist.

Ein Video, von einem Passanten aufgenommen, zeigt die Aktion. Es liegt dem Tagesspiegel vor. „Yallah, Yallah“, ruft der Mann im weißen Gewand und zieht die Person mit der Macron-Maske wie einen Gefangenen durch die belebte Straße. In der anderen Hand trägt er einen schwarzen Ledergürtel, der ihm als Peitsche dient. Auf arabisch beschimpft er den Mann unter anderem als „Ungeziefer“ und „Hund“.

Ein Hieb trifft die verkleidete Person. Ein anderer junger Mann filmt das Geschehen, viele junge Männer – einige noch jugendlich – folgen ihnen. Die Szene erinnert an die öffentlichen Demütigungen und Auspeitschungen in islamistischen Autokratien. Der Vorfall sagt der Berliner Polizei auf Anfrage nichts, niemand habe sie deshalb alarmiert.

Die Gruppe kommt aus Richtung des Hermannplatzes. Dort hatten sich seit der Enthauptung des französischen Lehrers Samuel Paty am 16. Oktober häufiger Gruppen muslimischer Männer zu Protesten getroffen. Sie hatten dort nicht des Lehrers gedacht, sondern gegen Emmanuel Macron und die Mohammed-Karikaturen protestiert, die die aktuellen Unruhen in Frankreich mitausgelöst haben. Der Lehrer Paty hatte sie seinen Schülern im Unterricht gezeigt, um sie für Meinungsfreiheit zu sensibilisieren. Er musste deshalb sterben. Seitdem wurden weitere Menschen in Frankreich von Islamisten ermordet.

Mehr homo- und transfeindliche Übergriffe in Neukölln

Thomas Fröhlich von der Initiative „Ehrlos statt Wehrlos“ hat die Szene auf der Sonnenallee miterlebt. Seine Initiative hatte sich 2018 in Reaktion auf homo- und transfeindliche Übergriffe in Neukölln gegründet – es sind linke und queere Menschen, Angehörige der in Neukölln beheimateten Kunst- und Kneipenszene.

Fröhlich sagt: „Dass Macron hier in langen blonden Haaren als Tunte vorgeführt wird, die den Westen als schwach, „abnormal“ und dekadent symbolisieren soll, ist Teil der islamistischen Propaganda-Aktion.“

Er und seine Mitstreiter sehen es seit längerem mit Sorge, wie viel häufiger ihrer Ansicht nach Schwule, Transsexuelle, Frauen, androgyn auftretende Hipster und auch Israelis, die sich im Norden des Bezirks angesiedelt haben, angefeindet werden. Zahlen des Schwulen Anti-Gewalt-Projektes Maneo unterstützen die These: Die Zahl der gemeldeten LSBT*-feindlichen Taten in Neukölln hat sich zwischen 2017 (32) und 2019 (65) mehr als verdoppelt.

Am Montag um 11.15 Uhr soll in weiterführenden Berliner Schulen eine Gedenkminute für den ermordeten Samuel Paty abgehalten werden. Nach Tagesspiegel-Informationen fürchten Berliner Schulleiter und Lehrer Störkationen. Die Polizei teilte auf Tagesspiegel-Anfrage mit, deshalb nicht in erhöhter Alarmbereitschaft zu sein.